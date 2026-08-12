Πένθος στο Παραλίμνι και την Ένωση Νέων Παραλιμνίου για τον θάνατο του Θεόδωρου Γιωρκή Κολοκούδια. Η σχετική ενημέρωση από τη σελίδα Enosara Paralimni αναφέρει τα ακόλουθα:

«Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα ο Θεόδωρος Γιωρκή Κολοκούδιας, ο πιο επιτυχημένος προπονητής της ποδοσφαιρικής μας ομάδας από τον καιρό της ίδρυσης της πριν από 81 ολόκληρα χρόνια.

Πιο κάτω αυτούσια η ενημέρωση για την κηδεία του μακαριστού Θεόδωρου:

ΣHMEPA TETAPTH ΣTIΣ 5:00M ΘA TEΛEΣTEI ΣTHN EKKΛHΣIA AΓ. ΓEΩPΓIOY ΠAPAΛIMNIOY H KHΔEIA TOY ΘEOΔΩPOY Γ. KOΛOKOYΔIA (ΠPOΠONHTH ENΠ) ETΩN 88. H OIKOΓENEIA ΘA ΔEXETAI ΣYΛΛYΠHTHPIA AΠO TIΣ 4:00M.M.

Ο Θεόδωρος Κολοκούδιας γεννήθηκε το 1938 στο Παραλίμνι. Στα νιάτα του υπήρξε παγκυπριονίκης στα 100μ και στο δέκαθλο, ενώ έπαιξε ποδόσφαιρο με την αγαπημένη του Ένωση και με την ΑΕΚ Αμμοχώστου.

Για πάνω από τριάντα χρόνια υπηρέτησε την Ένωση ως προπονητής από τις ακαδημίες έως και την ομάδα των αντρών.

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε το 1972 δίπλα από τον αναμορφωτή της ομάδας και μεγάλο του δάσκαλο Σβάτο Πλούσκαλ.

Οι µεγαλύτερες επιτυχίες της ΕΝΠ ήταν σχεδόν όλες µε τον Θεόδωρο Κολοκούδια προπονητή ή βοηθό προπονητή:

● Ήταν παρών σε 4,5 για την ακρίβεια, τελικούς Κυπέλλου, σε όλους δηλαδή τους τελικούς που έπαιξε η ομάδα μας. Το 1974 ως βοηθός και τα έτη 1975, 1981 (Χ2) και 1983 ως πρώτος προπονητής.

● Μια δεύτερη θέση την περίοδο 1974-75. Την ίδια χρονιά 1974-75 η οµάδα της ΕΝΠ σκόραρε 51 γκολ ενώ δέχθηκε µόλις 11 γκολ. Ήταν η καλύτερη άµυνα στην Ευρώπη.

● Δύο τρίτες θέσεις.

● Η πρώτη και µοναδική νίκη της Ένωσης στην Ευρώπη για το Κύπελλο Κυπελλούχων. Κέρδισε µε 1-0 την Ουγγρική οµάδα VASAS με σκόρερ τον Μιχαλάκη Γούμενο τον Σεπτέμβριο του 1981!

● Την περίοδο 1987-88 ως προπονητής είχαμε ως πρώτο σκόρερ τον Τάσο Ζουβάνη µε 23 τέρµατα.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Αιωνία ας είναι πάντα η μνήμη σου τεράστιε Ενωσίτη Θεόδωρε Γιωρκή Κολοκούδια κι ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει».