Παρί Σεν Ζερμέν-Άστον Βίλα: Αναμέτρηση με φόντο το UEFA Super Cup στο Σάλτσμπουργκ

Αναμέτρηση με φόντο το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ στην Αυστρία!

Παρί Σεν Ζερμέν και Άστον Βίλα κοντράρονται απόψε (22:00) στη «Red Bull Arena» του Σάλτσμπουργκ και στον τελικό του UEFA Super Cup, με στόχο να ξεκινήσουν ιδανικά τη σεζόν, με την κατάκτηση ενός τροπαίου!

Από τη μία η πρωταθλήτρια Ευρώπης και Γαλλίας, Παρί Σεν Ζερμέν, ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με τον ιδανικότερο για εκείνη τρόπο, αφού κατάφερε να σηκώσει το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά! Στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έμεινε πίσω στο σκορ από το 6ο κιόλας λεπτό κόντρα στην Άρσεναλ, όμως αντέδρασε και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 65’ με πέναλτι του Ντεμπελέ και τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι!

Απόψε, θα προσπαθήσει να γίνει η μόλις δεύτερη ομάδα στη… σύγχρονη ιστορία που κατακτά το Super Cup για δεύτερη σερί χρονιά, μετά από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είχε κατακτήσει το τρόπαιο τη διετία 2016-2017. Στον περσινό τελικό, επιβλήθηκε της Τότεναμ στα πέναλτι, μετά από το ισόπαλο 2-2 στην κανονική διάρκεια. Θυμίζουμε ότι και φέτος, σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια, δεν θα υπάρξει παράταση, αλλά οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν κατευθείαν διαδικασία των πέναλτι.

Κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού δεν έχασε κάποιον από τους βασικούς της, με τους Ράμος, Κολό Μουανί και Λι να αποχωρούν, ενώ ενισχύθηκε με Ακλιούς και Ντίνιε.

Από την άλλη, η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι έρχεται στην αποψινή αναμέτρηση ως κάτοχος του Europa League και θέλει να γράψει μία ακόμα «χρυσή» ευρωπαϊκή σελίδα στην ιστορία της! Στον τελικό του περασμένου Μαΐου που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη και στο γήπεδο της Μπεσίκτας, κυριάρχησε κόντρα στη Φράιμπουργκ και έφτασε στην εύκολη νίκη με 3-0, έχοντας για σκόρερ της τους Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς. Παράλληλα, τερμάτισε στην 4η θέση της Premier League.

Πρίν από την έναρξη της νέας σεζόν έχασε σημαντικούς παίκτες της, με τους Τίλεμανς, Ρότζερς, Ντίνιε και Μάλεν να πωλούνται και να αποχωρούν, ενώ ενισχύθηκε με τον Μανζάμπι, ο οποίος εντυπωσίασε με την εθνική Ελβετίας στο φετινό Μουντιάλ, με τον επίσης μέσο, Ζοάο Γκόμες, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Γουλβς, αλλά και με τον Γκαρνάτσο, ο οποίος ήρθε ως δανεικός από την Τσέλσι.

Οι δύο αποψινοί αντίπαλοι συναντήθηκαν στην προημιτελική φάση του Champions League της σεζόν 2024-25, με την Παρί να νικά με 3-1 στο Παρίσι και με την Άστον Βίλα με 3-2 στο Μπέρμιγχαμ, αποτέλεσμα με το οποίο η πρόκριση πήγε στην ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Πιθανές ενδεκάδες:

Παρί Σεν Ζερμέν (Ενρίκε): Σαφόνοφ, Ζαμπάρνι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Ντρο Φερνάντες, Μπαγέ, Μαγιουλού, Κβαρατσκέλια

Άστον Βίλα (Έμερι): Μπιζότ, Κας, Λίντελοφ, Τόρες, Μάατσεν, Ζοάο Γκόμες, Καμαρά, ΜακΓκιν, Μπουεντία, Γκαρνάτσο, Έιμπραχαμ.

Διαιτητής: Ομάρ Αρτάν (Σομαλία)