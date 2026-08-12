Απόλλων: Μετά τη σκληρή νύχτα του αποκλεισμού, σηκώνει κεφάλι και αλλάζει πλάνο

Πίκρα και απογοήτευση επικρατεί στον Απόλλωνα μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν, στον επαναληπτικό αγώνα της τρίτης προκριματικής φάσης του Conference League.

Οι κυανόλευκοι κρατούσαν την πρόκριση στα χέρια τους, έχοντας ως παρακαταθήκη το προβάδισμα με 1-0 που πήραν στη Νορβηγία. Ωστόσο, η ατυχία και η λανθασμένη διαχείριση στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας διαδραμάτισαν τον δικό τους ρόλο για να έρθει ο αποκλεισμός.

Η ομάδα της Λεμεσού δεν κατάφερε να κρατήσει και να κυκλοφορήσει την μπάλα στα τελευταία στάδια της αναμέτρησης, η τύχη της γύρισε την πλάτη και δέχθηκε δεύτερο γκολ δευτερόλεπτα πριν από το τελικό σφύριγμα (1-2).

Στην παράταση, και παρότι ισοφάρισε νωρίς και κρατούσε το εισιτήριο για τα πλέι οφ στο χέρι της, οι Νορβηγοί πέτυχαν άλλα δύο γκολ (4-2) τα οποία τους έδωσαν την πρόκριση.

Οι οπαδοί του Απόλλωνα δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και προσπάθησαν να σπρώξουν την ομάδα στον επόμενο γύρο, ωστόσο, διαδραμάτισε ρόλο, όπως φάνηκε, και η κόπωση των ποδοσφαιριστών, απέναντι σε έναν πιο έτοιμο αντίπαλο.

Παρά τη δεδομένη στενοχώρια, άπαντες στο στρατόπεδο των κυανόλευκων είναι αναγκασμένοι να σηκώσουν κεφάλι και να κοιτάξουν τη συνέχεια και τον μακρύ δρόμο που έχουν μπροστά τους.

Ο αποκλεισμός φέρνει αλλαγές και στο πρόγραμμα της ομάδας. Μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, το τεχνικό επιτελείο αναμένεται να διευθετήσει φιλικούς αγώνες, ώστε να διατηρηθούν οι ποδοσφαιριστές σε καλή κατάσταση.

Στις τάξεις του Απόλλωνα υπάρχει αισιοδοξία ότι η ομάδα έχει την ποιότητα να εκπληρώσει τους στόχους της στις εγχώριες διοργανώσεις, ενώ οι προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν ενισχύουν αυτή την πίστη.