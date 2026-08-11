Με ανατροπή πάει Σουηδία η Πάφος

Τη Μιάλμπι θα αντιμετωπίσει η Πάφος στην περίπτωση που καταφέρει να κάνει την ανατροπή επί της Σάλτσμπουργκ και εξασφαλίσει πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League.

Η πρωταθλήτρια Σουηδίας ηττήθηκε με 2-0 από τη Σλόβαν στην Μπρατισλάβα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση (έχασε και το πρώτο ματς με 2-1), έτσι «υποβιβάζεται» στο Europa League όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Σάλτσμπουργκ-Πάφος.

Θυμίζουμε πως η ρεβάνς της Πάφου με τους Αυστριακούς θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης (13/8, 20:00) στο στάδιο «Alphamega» με την ομάδα μας να καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 που δέχθηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι. Ενώ σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τη Μιάλμπι, στο απευκταίο ενδεχόμενο αποκλεισμού θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Άουντα – Ντιναμό.