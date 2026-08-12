Η νέα δοκιμασία του Πιέρου στην Αυστρία και το θετικό μήνυμα για το restart
ΓΗΠΕΔΟ
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Τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να μπει ξανά στο γήπεδο και να αγωνιστεί ο διεθνής άσος.
Σε αρθροσκόπηση στην Αυστρία υποβλήθηκε χθες ο Πιέρος Σωτηρίου, κάτι που θεωρήθηκε αναγκαίο μετά την αξιολόγηση της κατάστασής του.
Το θετικό είναι ότι η επιστροφή του 33χρονου άσου του ΑΠΟΕΛ στην αγωνιστική δράση δεν θα καθυστερήσει σε σχέση με τον αρχικό προβλεπόμενο χρόνο ή αν αυτό γίνει η διαφορά στο διάστημα θα είναι ελάχιστη.
Θυμίζουμε ότι ο διεθνής άσος τον περασμένο Ιανουάριο υποβλήθηκε σε εγχείρηση μετά τη ρήξη χιαστού και μηνίσκου που υπέστη.
Υπολογίζεται ότι τέλη Οκτωβρίου θα βρίσκεται στα πλάνα του Νίκου Παπαδόπουλου.