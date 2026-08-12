Προς ΑΠΟΕΛ ο Γερεμέγεφ από τον ΠΑΟΚ

Η Κύπρος και ο ΑΠΟΕΛ είναι ο πιθανότερος προορισμός του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 32χρονος Σουηδός επιθετικός γνωρίζει για το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ.

Φέρεται να είναι θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα, ωστόσο θα πρέπει να ρίξει το κασέ του για να μπορέσει να καλύψει το συμβόλαιό του ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος τηρεί στάση αναμονής και περιμένει να δει τις προθέσεις του παίκτη.

Θυμίζουμε ότι ο ΑΠΟΕΛ είχε ενδιαφέρθει για την απόκτησή του πριν από δύο χρόνια. Φέτος ο Γερεμέγεφ έχει αγωνιστεί σε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ από τα τρία που έχει δώσει η ομάδα μέχρι τώρα.