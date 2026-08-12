Μήνυμα επιστροφής στα γήπεδα από Γκόλτσον

O Κόνορ Γκόλτσον μετά την επέμβαση που έκανε βρίσκεται στο στάδιο αποθεραπείας και με ανάρτησή του στα social media έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας.

Η ανάρτηση του Άγγλου στόπερ του Απόλλωνα:

«Πίσω στο σπίτι, την Κύπρο, και χθες έκανα για πρώτη φορά τζόκινγκ μαζί με τον νούμερο ένα θαυμαστή μου.

Έκανα τον επανέλεγχό μου με τον χειρουργό στο Λονδίνο και όλα πάνε καλά. Η επέμβαση ήταν επιτυχής. Μερικές μέρες στο Μπράιτον, για να επισκεφθώ ξανά κάποια γνώριμα μέρη και να δω γνώριμα πρόσωπα.

Νιώθω πολύ θετικά».