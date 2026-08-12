ΑΕΚ: Δελτίο... προόδου στην Τρίπολη

Σοβαρό τεστ για την ετοιμότητα της ΑΕΚ θεωρείται το αποψινό (19:30) φιλικό στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Ο Μάουρο Καμορανέζι αναμένεται λογικά να δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που προορίζει για βασικούς και θεωρεί πιο έτοιμους από αγωνιστικής άποψης, προκειμένου να βγάλει τα συμπεράσματά του, σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Παράλληλα, ο Ιταλοαργεντινός κόουτς περιμένει να δει βελτιωμένη την ομάδα του σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά.

Να σημειωθεί ότι, με την αποστολή της ΑΕΚ δεν ταξίδεψε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Σουηδός μέσος Κερίμ Μράμπτι, ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος και δίνει μάχη με το χρόνο ώστε να φθάσει στο επιθυμητό επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας μέχρι το ντέρμπι της πρεμιέρας με τον ΑΠΟΕΛ. Ούτε και ο Χάιρο, ο οποίος πλέον μετακόμισε στην Ομόνοια Αραδίππου.

Στο μεταξύ, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την τακτική γενική συνέλευση των μελών του σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου. Στην ατζέντα θα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο οικονομικός απολογισμός, ο προϋπολογισμός και η ανανέωση της εντολής του διοικητικού συμβουλίου.