Πέντε αποκλεισμοί στα πρωινά προκριματικά για τους Έλληνες κολυμβητές

Η Ελλάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κάποια πρόκριση στα ημιτελικά από τους πέντε εκπροσώπους της στα πρωινά προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι.

Στον προκριματικό των 200μ. πρόσθιο οι δύο Έλληνες κολυμβητές δεν κατάφεραν να προκριθούν. Ο Μάριος Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος ήταν δέκατος στην τέταρτη προκριματική σειρά με 2:15,75, ενώ ο Βαγγέλης Ντούμας στην πέμπτη προκριματική σειρά ήταν επίσης δέκατος με 2:13,74, μένοντας αμφότεροι μακριά από τα ατομικά τους ρεκόρ. Στη γενική κατάταξη κατέλαβαν την 34η και 28η θέση αντίστοιχα.

Οι Κώστας Στάμου και Ιάσων Ρούτουλας δεν μπόρεσαν να προκριθούν στους ημιτελικούς των 100μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Στάμου αγωνίστηκε στην 4η σειρά όπου τερμάτισε 6ος με 52,78’’ και ήταν στην 31η θέση στη γενική κατάταξη. Ο Ρούτουλας μετείχε στη δεύτερη προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε πέμπτος με χρόνο 54.13 και πήρε την 54η θέση ανάμεσα σε 66 κολυμβητές.

H Ελένη Αντωνιάδου δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για τα 50 μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Παρισιού. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια κατέλαβε την έκτη θέση στη δεύτερη προκριματική σειρά με χρόνο 29,63’’ και είχε την 36η επίδοση μεταξύ των 42 κολυμβητριών που συμμετείχαν στα προκριματικά.