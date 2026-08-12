Η «ακτινογραφία» του Κόζλεϊ για τον Σάτκα και τη νέα Ομόνοια

Mιλώντας στο ΣΠΟΡ FM 95.0, ο πρώην άσος της Ομόνοιας, Γιόζεφ Κόσλεϊ, «ακτινογράφησε» το νέο απόκτημα των πρασίνων και συμπατριώτη του Λούμπομιρ Σάτκα, ενώ έκανε και σύγκριση της περσινής ομάδας με τη φετινή. Αναλυτικά:

Για το νέο απόκτημα της Ομόνοιας, Λούμπομιρ Σάτκα: «Τον ξέρω αρκετά καλά από την Εθνική. Δεν είναι βασικός, αλλά πάντα είναι στο ρόστερ. Έχει παίξει και ως βασικός, νομίζω είναι πολύ καλός παίκτης για την Ομόνοια, επιπέδου που μπορεί να βοηθήσει την Ομόνοια. Μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις στην άμυνα, και δεξιά και αριστερό ή δεξί στόπερ. Συνήθως παίζει στην αριστερή πλευρά, μπορεί να το κάνει. Είναι καλός και κάτω με την μπάλα, αλλά και στο ψηλό παιχνίδι. Έχει παίξει σε καλές ομάδες, και στη Νιούκαστλ όταν ήταν μικρός. Είχε ασχοληθεί και ο Νταμπίζας μαζί του όταν ήταν στην Ομόνοια, αλλά τότε ήταν δύσκολο να τον φέρει. Έπαιξε στη Λεχ Πόζναν, στη Σάμσουνσπορ. Έχει εμπειρία στον πρωταθλητισμό. Επέλεξε το πρότζεκτ της Ομόνοιας και στις δηλώσεις του το είπε ότι του άρεσε. Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο και ο κ. Μπεργκ. Είχε παίξει και με Ντούρις και Χούμποτσαν. Για να γίνει μια μεταγραφή πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, για την Ομόνοια είναι πολύ καλή προσθήκη».

Για την Ομόνοια: «Χρειάζεται το βάθος σαν ομάδα. Το είχε πέρσι, δεν περίμενα να κάνει τόσες αλλαγές. Είχε και το Champions League. Ήταν καλύτερη ομάδα από την Καϊράτ. Τώρα πρέπει να βλέπει μπροστά, να περάσει τη Λίνκολν και να περάσει στο Europa League».

Για τις αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών: «Έγιναν σημαντικές αλλαγές σε 1-2 μήνες. Είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει η Ομόνοια την ομάδα όπως ήταν πέρσι. Με Μαέ και Σεμέδο δεν είχε ξεκινήσει καλά ούτε πέρσι, μπορεί να γίνει κι αυτό φέτος. Πρέπει να περιμένουμε».

Για το παιχνίδι με τη Λίνκολν: «Ξεκάθαρα πρέπει να περάσει η Ομόνοια, εύκολα ή δύσκολα θα τα καταφέρει».

Για το ότι έμειναν δύο κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη: «Με στεναχωρεί, ήθελα να μείνουν οι ομάδες για να ανέβει η Κύπρος και να έχει δύο θέσεις στο Champions League. Τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα».

Πώς κρίνει φέτος την Ομόνοια: «Είναι δύσκολο να κάνεις ομάδα όπως πέρσι. Ήταν απίστευτη. Απλά πρέπει να δουν τους νέους παίκτες και να μπουν καλύτερα στην ομάδα».

Για τον Ντιονί: «Δεν έδειξε κάτι, αλλά είναι πολύ γρήγορα δεν μπορούμε να τον κρίνουμε».