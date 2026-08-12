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ΑΕΚ-ΟΦΗ: Τα δίνουν όλα για την πρώτη κούπα!

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΕΚ-ΟΦΗ: Τα δίνουν όλα για την πρώτη κούπα!

ΑΕΚ και ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για το Superbet Super Cup.

Αυτήν την κούπα ποιος θα την πάρει; ΑΕΚ και ΟΦΗ αναμετρώνται (20:00) στο Παγκρήτιο για το Superbet Super Cup. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος και ο Κυπελλούχος κάνουν ποδαρικό διεκδικώντας την πρώτη κούπα της σεζόν (αν και ουσιαστικά αφορά την προηγούμενη).

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στα όσα πέτυχαν την περασμένη αγωνιστική περίοδο, όταν και επέστρεψαν στην κορυφή και να πάρουν ώθηση για τα playoffs του Champions League. Η Ένωση έδωσε επτά φιλικά μέσα στο καλοκαίρι, με το σχετικό ρεκόρ να είναι 5-1-1. «Καθάρισε» Ντε Γκράαφσαπ (2-1), Χρόνινχεν (2-1), Τσβόλε (3-2), Σεν Τρούιντεν (3-0) και Athens Kallithea (4-0), ήρθε 0-0 με τη Φιτέσε, ενώ έχασε μόνο από τη Σάμσουνσπορ (2-1).

«Πρέπει να το δούμε σαν γιορτή, εμείς πρέπει να δώσουμε το 100% και να έχουμε μικρό ποσοστό τύχης για να πάρουμε τον τίτλο. Δεν υπάρχει η αίσθηση για πρόβα τζενεράλε, είναι τελικός κι έτσι τον αντιμετωπίζουμε», επισήμανε ο Σέρβος τεχνικός.

Με οδηγό την προηγούμενη σεζόν, όταν και σημείωσε μία ιστορική επιτυχία θέλει να πάει και στη νέα σεζόν ο ΟΦΗ. Οι Κρητικοί δεν είχαν ικανοποιητική εικόνα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας, στην οποία δεν έκαναν ούτε ένα καλό αποτέλεσμα, χάνοντας από Γκόου Αχέντ Ίγκλις (4-0), Μπρέντα (3-2), Βίλεμ (2-1) και Αλ Σαμάλ (3-2), όπως και στο προπονητικού χαρακτήρα με την Μπέρσοτ (2-1). Για τον ΟΦΗ θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε ενόψει του ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα playoffs του Europa League.

«Είναι τεράστιο το κίνητρο. Η ομάδα μεγαλώνει γιατί διεκδικεί τίτλους. Αύριο έχουμε ξανά την ευκαιρία να κατακτήσουμε έναν τελικό, ένα τρόπαιο. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Δεν είναι εύκολο το πρώτο ματς της χρονιάς, αλλά είμαστε ο ΟΦΗ, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο», τόνισε ο Χρίστος Κόντης.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει το ποιους νεαρούς θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς για το αρχικό σχήμα. Ο ένας θα ήταν ο Χριστακόπουλος, αν δεν είχε υποστεί θλάση, με τους Αλεξίου και Καλοσκάμη να αποτελούν τα φαβορί. Από τον ΟΦΗ είναι πιο ξεκάθαρο το τοπίο, αφού Κωστούλας και Αποστολάκης θα έπαιζαν και χωρίς τον κανονισμό Κάποιο πρόβλημα δεν έχει γίνει γνωστό, μένει να φανεί αν έχει κάποιο θέμα ο Μαρίν, ο οποίος δεν έπαιξε κόντρα στην Athens Kallithea.

Από πλευράς ΟΦΗ ο Μπόρχα Γκονθάλεθ είναι νοκ άουτ, κάνοντας ατομικό εδώ και μέρες, ενώ τη Δευτέρα ξεκίνησε να ακολουθεί μέρος της κανονικής προπόνησης. Υπενθυμίζεται ότι το γήπεδο θα είναι μοιρασμένο από οπαδούς των δύο ομάδων που θα έχουν περίπου 8.000 κόσμο η καθεμιά.

AEK (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκούντι, Αλεξίου, Πήλιος - Κάιρινεν, Βιτάλις (Μάγερ), Καλοσκάμης, Κοϊτά – Βάργκα, Γιόβιτς

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος – Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Πούγγουρας – Καραχάλιος, Ανδρούτσος – Φούντας, Νους, Ισέκα

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Βοηθοί: Τρύφων Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας)

4ος: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

VAR: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου), AVAR: Μελέτης Γιουματζίδης (Πέλλας)

 

 

 

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