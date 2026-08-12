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Άρχισε και επίσημα η εποχή Τρινκιέρι στον ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Άρχισε και επίσημα η εποχή Τρινκιέρι στον ΠΑΟΚ

Κεκλεισμένων των θυρών η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι, με Περσίδη και Μπαζίνα παρόντες, αλλά τους Καλάθη και Όσμαν να εντάσσονται αργότερα.

Ξεκίνησε και επίσημα η εποχή Αντρέα Τρινκιέρι στον ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να πραγματοποιούν την πρώτη τους προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8) πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας στην PAOK Sports Arena, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων.

Η προπόνηση έγινε κεκλεισμένων των θυρών, με τον Ιταλό τεχνικό να έχει πλέον την ευκαιρία να δουλέψει για πρώτη φορά στο παρκέ με το ρόστερ του.

Κανονικά το «παρών» έδωσαν οι διεθνείς Νίκος Περσίδης και Νάσος Μπαζίνας. Οι δύο παίκτες, ωστόσο, θα παραμείνουν για λίγες ημέρες με τον ΠΑΟΚ, καθώς από την Παρασκευή (14/8) θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για τα κρίσιμα παιχνίδια με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα προκριματικά του FIBA World Cup.

Από την άλλη, απουσίασαν οι Νικ Καλάθης και Τσέντι Όσμαν. Αμφότεροι θα ενταχθούν αργότερα στην προετοιμασία του Δικεφάλου, καθώς αυτή την περίοδο έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες Ελλάδας και Τουρκίας αντίστοιχα.

Μάλιστα, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έδωσε το πρώτο στίγμα της νέας σεζόν μέσω των social media, δημοσιεύοντας την πρώτη φωτογραφία της ομάδας από την PAOK Sports Arena και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μόλις ξεκινήσαμε».

 

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