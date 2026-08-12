«Ξεχασμένος» στον πάγκο ο Λοΐζου στο αντίο του Στάνκοβιτς

Ο Ερυθρός Αστέρας αποκλείστηκε από το Champions League, καθώς δέχτηκε και δεύτερη ήττα, αυτή τη φορά εντός έδρας (0-2), από την Χάποελ Μπερ Σεβά.

Παρά την άσχημη τροπή που πήρε το παιχνίδι για τους Σέρβους ο Λοΐζος Λοΐζου δεν αγωνίστηκε ούτε ως αλλαγή, ενώ αντιθέτως ο Ντέρικ Λουκάσεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς αποτελεί παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα.