Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ημέρα... Τράικοβιτς και τριών πρωτοεμφανιζόμενων

Στην τρίτη αγωνιστική ημέρα τού 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών - Γυναικών, στο Μπέρμιγχαμ, ο κυπριακός στίβος θα εκπροσωπηθεί από τέσσερις αθλητές και αθλήτριά μας σε τρία αγωνίσματα. Η Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026, είναι σημαντική για τον Μίλαν Τράικοβιτς, ο οποίος θα διεκδικήσει την παρουσία του σε ακόμα ένα τελικό, ενώ την πρώτη παρουσία τους σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα καταγράψουν η Καλλιόπη Κουντούρη στα 400μ. και οι Γρηγόρης Νικολάου και Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν στο τριπλούν.

Στο πρωινό πρόγραμμα υπάρχει μόνο η συμμετοχή τής Καλλιόπης Κουντούρη (11:05, 13:05 στην Κύπρο), η οποία βρίσκεται για πρώτη φορά στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή των 400μ. και σίγουρα το πρώτιστο ζητούμενο για την ίδια είναι η ατομική βελτίωση. Η αθλήτρια τού Σπύρου Σπύρου τοποθετήθηκε στην πρώτη σειρά τού πρώτου γύρου και στον 3ο διάδρομο, από τον οποίο θα προσπαθήσει να κάνει αρκετά γρήγορη κούρσα και να τερματίσει σε χρόνο καλύτερο από τη σημερινή ατομική της επίδοση, που είναι 52.58.

* Ήδη στα ημιτελικά βρίσκονται οι 11 κορυφαίες φέτος στα 400μ. και έτσι από τις τρεις σειρές τού πρώτου γύρου θα προκριθούν οι 13 καλύτεροι χρόνοι (δεν μετρά η θέση) από τις 19 συμμετέχουσες.

Στο βραδινό πρόγραμμα υπάρχουν οι ημιτελικές σειρές και ο τελικός στα 110μ. με εμπόδια (19:55, 21:55), με τον Μίλαν Τράικοβιτς να είναι έτοιμος να τρέξει και στις δύο κούρσες και να διακριθεί. Ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη πήρε μία πρώτη «γεύση» από το στάδιο «Αλεξάντερ» το πρωί τής Τρίτης (11/08/26), κερδίζοντας τον πρώτο γύρο με 13.50 με δυνατό κόντρα άνεμο (-1,1 μ/δ). Οι διοργανωτές τοποθέτησαν τον πρωταθλητή μας στην πρώτη ημιτελική σειρά και στον 7ο διάδρομο και αναμένεται να παλέψει για τις δύο πρώτες θέσεις με τούς Ζιστ Κουαού-Ματέ (ατομικό 12.99, φετινό 13.20) και Άριερ Μαρτίνεθ (13.14, 13.22), ενώ σε καλή κατάσταση δείχνουν να είναι ο Μάθιου Σοφία (13.28, 13.28) και ο γηπεδούχος Τέιντ Οτζόρα (13.26, 13.36). Ο Τράικοβιτς χρειάζεται μία καθαρή και γρήγορη κούρσα, να εφαρμόσει όσα προετοίμασαν με τον προπονητή του και τού ευχόμαστε ολόψυχα να κερδίσει ακόμα μία συμμετοχή σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης.

* Από καθεμιά από τις τρεις ημιτελικές σειρές θα περάσουν στον βραδινό τελικό (21:47, 23:47) οι δύο πρώτοι και οι δύο καλύτεροι χρόνοι συνολικά.

Στις 20:40 (22:40 για μας) θα πάρουν το «βάφτισμα τού πυρός» δύο νεαροί αθλητές μας, οι οποίοι είχαν διακρίσεις σε διοργανώσεις μικρών ηλικιακών κατηγοριών στο άλμα τριπλούν, ο Γρηγόρης Νικολάου και ο Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν. Θα διεξαχθούν ταυτόχρονα δύο προκριματικά γκρουπ, με τον Νικολάου να τοποθετείται στο πρώτο και να κάνει 2ος τα άλματά του και ο Αστζιάν στο δεύτερο και να κάνει 11ος τα άλματά του. Ο βασικός στόχος και των δύο αθλητών μας είναι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να αποκτήσουν πολύ σημαντικές εμπειρίες για το μέλλον. Ο αθλητής τού Ηλία Αγαπίου (Γρηγόρης Νικολάου) έχει ανέβει στην τρίτη θέση όλων των εποχών με το εντυπωσιακό 16,36μ. στην Αλεξάνδρεια στις 16 Ιουλίου, ενώ ο αθλητής τού Ρένου Κολοκοτρώνη (Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν) πέρασε τα 16 μέτρα (16,06μ.) στον κλειστό στίβο, κάτι που προσπαθεί να επαναλάβει και να βελτιώσει και στον ανοικτό.

* Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το κυπριακό τριπλούν ανδρών έχει να εμφανιστεί σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από το 2012 με τον Ζαχαρία Άρνο, ενώ να μην ξεχνάμε ότι, ο πρώτος αθλητής μας με διεθνείς τεράστιες διακρίσεις και μετάλλια ήταν ο τριπλουνίστας μας Μάριος Χατζηανδρέου, ο οποίος το 1990 κατέγραψε τον πρώτο τελικό με κυπριακή συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα!

* Ως όριο απευθείας πρόκρισης για τον τελικό είναι τα 16,60μ. ή οι 12 κορυφαίοι από τους 23 αθλητές που θα λάβουν μέρος στα δύο προκριματικά γκρουπ.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 4... Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ...

3η ΗΜΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

13:05 400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Α Γύρος σειρές

(Καλλιόπη Κουντούρη - 1η σειρά)

21:55 110Μ. ΑΝΔΡΩΝ - Ημιτελικές σειρές

(Μίλαν Τράικοβιτς - 1η σειρά)

22:40 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ - 2 Προκριματικά Γκρουπ ταυτόχρονα

(Γρηγόρης Νικολάου - Α Γκρουπ, Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν Β Γκρουπ)

23:47 110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Μίλαν Τράικοβιτς);

* Να αναφέρουμε ότι το απογευματινό πρόγραμμα τού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου μεταδίδεται απευθείας καθημερινά από το ΡΙΚ.