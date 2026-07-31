Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για Ζάζα στην Πάφο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Τεράστιο πλήγμα για την παφιακή ομάδα
Πολύ άσχημα είναι τα νεότερα στην Πάφο αναφορικά με τον τραυματισμό του Ζάζα.
Δυστυχώς για τον ποδοσφαιριστή επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, με τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Βραζιλιάνος εξτρέμ να καταδεικνύουν πως υπέστη ρήξη χιαστού.
Θυμίζουμε πως ο Ζάζα τραυματίστηκε στα τελευταία στάδια του πρώτου ημιχρόνου της χθεσινής (30/7) ρεβάνς με τη Χάιντουκ όπου η Πάφος πήρε σπουδαία πρόκριση με ανατροπή στην παράταση (4-0).
Πλέον ο ποδοσφαιριστής θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και ακολούθως τον αναμένει μια μακρά περίοδος αποθεραπείας, με την παφιακή ομάδα να χάνει για μεγάλο διάστημα έναν εκ των κορυφαίων της ποδοσφαιριστών.