ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για Ζάζα στην Πάφο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για Ζάζα στην Πάφο

Τεράστιο πλήγμα για την παφιακή ομάδα

Πολύ άσχημα είναι τα νεότερα στην Πάφο αναφορικά με τον τραυματισμό του Ζάζα.

Δυστυχώς για τον ποδοσφαιριστή επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, με τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Βραζιλιάνος εξτρέμ να καταδεικνύουν πως υπέστη ρήξη χιαστού.

Θυμίζουμε πως ο Ζάζα τραυματίστηκε στα τελευταία στάδια του πρώτου ημιχρόνου της χθεσινής (30/7) ρεβάνς με τη Χάιντουκ όπου η Πάφος πήρε σπουδαία πρόκριση με ανατροπή στην παράταση (4-0).

Πλέον ο ποδοσφαιριστής θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και ακολούθως τον αναμένει μια μακρά περίοδος αποθεραπείας, με την παφιακή ομάδα να χάνει για μεγάλο διάστημα έναν εκ των κορυφαίων της ποδοσφαιριστών.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το τελευταίο «αντίο» της Μίλαν στον Μπαρέζι: «Το Νο6 μας, για πάντα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό, άμεσα στο χειρουργείο ο Παντελίδης

Ελλάδα

|

Category image

Παραιτήθηκε από τη Νιουκάστλ ο Έντι Χάου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα στο δεύτερο φιλικό για τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν κατεβαίνει ο πήχης

ΑΕΛ

|

Category image

Δικαίωση για Μούντρικ: Το CAS «έσβησε» την ποινή του κι επιστρέφει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοινοπολιτειακοί Αγώνες: Αργυρός ο Μπαλαρτζασβίλι, χάλκινος ο Χριστοδουλίδης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διευκολύνει πολύ το «δέσιμο» της άμυνας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αργυρό μετάλλιο για τη Σοφία Ασβεστά στους Κοινοπολιτειακούς!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ολυμπιακός: Γιατί έμειναν εκτός οι Ταρέμι-Γιάρεμτσουκ και οι επιλογές για την κορυφή

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ερυθρόλευκος ενθουσιασμός στο «Αμμόχωστος»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Οριστική συμφωνία Άρσεναλ με Νιούκαστλ για Γκιμαράες στα 90 εκατ. ευρώ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Ο ιστορικός κυπριακός «εμφύλιος» στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για Ζάζα στην Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030 ο Κινγκς Κάνγκουα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη