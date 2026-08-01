«Θορυβώδης» επιστροφή με άριστο… διάβασμα!

Το βράδυ της Πέμπτης πήγαν όλα… πρίμα για την Πάφο. Τι κι αν ήταν με την πλάτη στον τοίχο; Τι κι αν έπρεπε να σκοράρει τουλάχιστον δύο γκολ; Σκόραρε τέσσερα και… ξένοιασε, κόβοντας κάθε ελπίδα της Χάιντουκ Σπλιτ για να μπει στο παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές των γαλάζιων πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση και με συγκέντρωση αλλά και πειθαρχία έφτασαν στη μεγάλη ανατροπή.

Ο Σα Πίντο διάβασε άριστα το παιχνίδι των Κροατών, καθοδήγησε τους «στρατιώτες» του να παίξουν κυρίαρχο ποδόσφαιρο και δεν λάθεψε. Εξουδετέρωσε κάθε ατού των φιλοξενουμένων και η πρόκριση ήταν… εύκολη υπόθεση.

Αναμφίβολα ξεχώρισαν τα πρώτα γκολ με τη φανέλα της Πάφου που σημείωσαν οι Γκούγκα και Μπιέλ, ενώ ο Γκολντάρ επέστρεψε στις… εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Έλειψε πολύ από τους γαλάζιους λόγω του σοβαρού τραυματισμού που πέρασε στο δεύτερο μισό της προηγούμενης σεζόν και η επιστροφή του χαροποιεί άπαντες στο οικοδόμημα της ομάδας.

Ο 31χρονος βρίσκεται στην Πάφο από το καλοκαίρι του 2023 και εκ τότε, κατέγραψε 113 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική μονάδα στα μετόπισθεν, ενώ παρασύρει τους συμπαίκτες του με το πάθος του. Σκόραρε το 13ο γκολ με την παφιακή ομάδα, το οποίο έδειξε τον… δρόμο για την ανατροπή.

Έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και έδωσε το έναυσμα της αντεπίθεσης. Οι συμπαίκτες του «υπάκουσαν» και η συνέχεια γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία.

Και τώρα Σάλτσμπουργκ

Επόμενο εμπόδιο για τους κυπελλούχους στην πορεία για τη League Phase του Europa League είναι η Σάλτσμπουργκ, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται πρώτα εκτός έδρας, αντί εντός όπως είχε βγει από την κληρωτίδα.

Ο λόγος της αλλαγής της έδρας έχει να κάνει με τη διεξαγωγή του Σούπερ Καπ στην έδρα της αυστριακής ομάδας, μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άστον Βίλα, που θα γίνει στις 12 Αυγούστου (22:00). Όσον αφορά την ώρα έναρξης των αγώνων, τόσο στις 6, όσο και στις 13 θα αρχίσουν στις 20:00.