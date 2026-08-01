H λύση εκ των έσω για την Πάφος FC στην «πληγή» που άνοιξε με Ζάζα

H μεγαλειώδης πρόκριση της Πάφου επί της Χάιντουκ και αυτό λόγω του αποτελέσματος του πρώτου αγώνα, μετριάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Ζάζα. Oι φόβοι επιβεβαιώθηκαν καθώς ο Βραζιλιάνος υπέστη ρήξη χιαστών συνδέσμων και έτσι θα μείνει αρκετό καιρό εκτός δράσης.

Υπήρχαν σενάρια για αποχώρησή του. Με τον χειρότερο όμως τρόπο, η Παφιακή ομάδα χάνει μία σπουδαία μονάδα. Το πιθανότερο είναι πως θα κάνει μεταγραφή, όμως υπάρχει και μία λύση εκ των έσω για την «πληγή» που άνοιξε με τον Ζάζα. Τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί ο «εκλεκτός».

Ο λόγος για τον Ζοάο Κορέια, ο οποίος μπορεί να παίξει σε όλες τις γραμμές της επίθεσης και όντας καλά, αφού πέρασε από τραυματισμό, μπορεί να προσφέρει τις βοήθειες που θέλει ο Ρικάρντο Σα Πίντο. Λίγο πολύ, έχει τα ίδια στοιχεία με τον Ζάζα.

Για την ώρα, η προσήλωση είναι στη δύσκολη μάχη της Πέμπτης με τη Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία.