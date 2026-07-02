ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε Μπιέλ η Πάφος!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε Μπιέλ η Πάφος!

Επίσημο με τον Βραζιλιάνο στους κυπελλούχους

Η Πάφος πήρε μπρος! 

Η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου. 

Η Πάφος FC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Gabriel Teixeira Aragão (Biel) με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Clube de Portugal, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.

Γεννημένος την 1η Απριλίου 2001, ο Biel ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην πατρίδα του, πριν καθιερωθεί με τη φανέλα της EC Bahia, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις και αποκτώντας σημαντική εμπειρία στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Βραζιλίας.

Οι επιδόσεις του του χάρισαν τη μεταγραφή του στην Sporting Clube de Portugal, όπου συνέχισε την ποδοσφαιρική του εξέλιξη και εμπλούτισε ακόμη περισσότερο τις εμπειρίες του σε υψηλό επίπεδο.Πλέον, ο Biel ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την Πάφος FC, ενόψει μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου σε Κύπρο και Ευρώπη.

Η Πάφος FC εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τη Sporting Clube de Portugal για την άριστη συνεργασία.Η οικογένεια της Πάφος FC καλωσορίζει τον Biel και του εύχεται κάθε επιτυχία με την ομάδα μας.Καλωσόρισες στην Πάφο, Biel!

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα καλά στοιχεία του Μιχαήλ, του... τρίτου της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πάει αλλού και ο Ματίας Τομάς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μέουρερ, ως εδώ ήταν...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Eξέλιξη με το μέλλον του Γιαννιώτα

Ελλάδα

|

Category image

Eπιστροφή στα ερυθρόλευκα μετά από πέντε χρόνια

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Ιστορική η μεταγραφή του Άντερσον στη Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όχι ένας αλλά δύο... μαέστροι στην Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Επίσημα στα χέρια του... μαέστρου της η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Μέσι «λύθηκε» στα γέλια με το πάθημα συμπαίκτη του κατά τον έλεγχο στο αεροδρόμιο!

World Cup 2026

|

Category image

Μπαίνει χρήμα από τα διαρκείας, πληρώνει υποχρεώσεις και «όχι στον καναπέ και τις καφετέριες»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πορτογαλία-Κροατία: Καύσωνας απειλεί τη μάχη Κριστιάνο-Μόντριτς

World Cup 2026

|

Category image

Είπε το οριστικό «αντίο» ο τεράστιος Σάντι Καθόρλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλλος αέρας με μπόλικη δόση αισιοδοξίας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στο πλευρό των αθλητών της ενόργανης γυμναστικής η ΚΟΕ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι Ισπανοί αποκαλύπτουν ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για μέσο της Μπιλμπάο

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη