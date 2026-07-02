Ανακοίνωσε Μπιέλ η Πάφος!

Η Πάφος πήρε μπρος!

Η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου.

Η Πάφος FC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Gabriel Teixeira Aragão (Biel) με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Clube de Portugal, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.

Γεννημένος την 1η Απριλίου 2001, ο Biel ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην πατρίδα του, πριν καθιερωθεί με τη φανέλα της EC Bahia, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις και αποκτώντας σημαντική εμπειρία στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Βραζιλίας.

Οι επιδόσεις του του χάρισαν τη μεταγραφή του στην Sporting Clube de Portugal, όπου συνέχισε την ποδοσφαιρική του εξέλιξη και εμπλούτισε ακόμη περισσότερο τις εμπειρίες του σε υψηλό επίπεδο.Πλέον, ο Biel ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την Πάφος FC, ενόψει μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου σε Κύπρο και Ευρώπη.

Η Πάφος FC εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τη Sporting Clube de Portugal για την άριστη συνεργασία.Η οικογένεια της Πάφος FC καλωσορίζει τον Biel και του εύχεται κάθε επιτυχία με την ομάδα μας.Καλωσόρισες στην Πάφο, Biel!