Πάφος FC: Έφερε στην Κύπρο τον Πουλούλου για τις υπογραφές

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Αφιμίκο Πουλούλου βρίσκεται η Πάφος FC, οι ιθύνοντες της οποίας είναι αποφασισμένοι να κλείσουν τη μεταγραφή του 27χρονου επιθετικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη στο νησί μας ώστε να έχει κατ’ ιδίαν επαφές με τους ιθύνοντες της παφιακής ομάδας.

O Πουλούλου αγωνιζόταν από το 2023-24 στην Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, όπου σε 134 συμμετοχές πέτυχε 56 γκολ και έδωσε 17 ασίστ. Επίσης, θήτευσε μεταξύ άλλων στις Γκρόιτερ Φιρτ, Βασιλεία και Νεσατέλ Ξαμάξ.

Ο Πουλούλου γεννήθηκε στην Ανγκόλα, όμως έχει καταγωγή από το Κονγκό, ενώ μεγάλωσε στη Γαλλία.