ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάφος FC: Έφερε στην Κύπρο τον Πουλούλου για τις υπογραφές

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πάφος FC: Έφερε στην Κύπρο τον Πουλούλου για τις υπογραφές

Πέφτουν οι υπογραφές με Πουλούλου.

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Αφιμίκο Πουλούλου βρίσκεται η Πάφος FC, οι ιθύνοντες της οποίας είναι αποφασισμένοι να κλείσουν τη μεταγραφή του 27χρονου επιθετικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη στο νησί μας ώστε να έχει κατ’ ιδίαν επαφές με τους ιθύνοντες της παφιακής ομάδας.

O Πουλούλου αγωνιζόταν από το 2023-24 στην Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, όπου σε 134 συμμετοχές πέτυχε 56 γκολ και έδωσε 17 ασίστ. Επίσης, θήτευσε μεταξύ άλλων στις Γκρόιτερ Φιρτ, Βασιλεία και Νεσατέλ Ξαμάξ.

Ο Πουλούλου γεννήθηκε στην Ανγκόλα, όμως έχει καταγωγή από το Κονγκό, ενώ μεγάλωσε στη Γαλλία.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Τέιλορ της Βαλένθια»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πάφος FC: Έφερε στην Κύπρο τον Πουλούλου για τις υπογραφές

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τέλος από την Μπαρτσελόνα οι Κέιλ, Νόρις και Μάρκος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μιλίτσεβιτς μας γνωρίζει τον Αντερέγκεν

ΑΕΚ

|

Category image

Ελλαδικό... ρεύμα στον ΑΠΟΕΛ μετά τον Λημνιό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Καρφιά» Κλοπ για το ακυρωμένο γκολ της Γερμανίας!

World Cup 2026

|

Category image

Ολοκληρώθηκε το μεγάλο deal: Στη Μίλαν μέχρι το 2031 ο Γκονζάλο Ράμος!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος εποχής για Νόιερ!

World Cup 2026

|

Category image

Ανακοίνωσε Γκριμάλδο η Ατλέτικο Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η αποστολή της Νότιας Κορέας αποδοκιμάστηκε στο αεροδρόμιο!

World Cup 2026

|

Category image

Ο Μέσι συνάντησε τον Spider-Man και πέταξαν παρέα πάνω από τη Νέα Υόρκη!

World Cup 2026

|

Category image

Ο Σουζούκι εντυπωσίασε στο Μουντιάλ και οδεύει προς Premier League

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιάλ σημαίνει αγωνία μέχρι το φινάλε: Τρία γκολ στις καθυστερήσεις σε τέσσερα νοκ άουτ παιχνίδια

World Cup 2026

|

Category image

ΚΟΠ: Προ των πυλών τομές στην αθλητική δικαιοσύνη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαντσίνι - Λαΐφης: Κάτι καλό και σωστό γίνεται

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη