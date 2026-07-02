Άλλος αέρας με μπόλικη δόση αισιοδοξίας

Η αλλαγή στην… κεφαλή της διοίκησης, η κινητοποίηση των διαδικασιών για να γίνει εφικτή η συμμετοχή του επενδυτικού σχήματος του Σάββα Λιασή στην ομάδα και όσες διεργασίες έγιναν από τους διοικούντες, έφεραν ένα νέο αέρα αισιοδοξίας στον ΑΠΟΕΛ. Ο αέρας… δυναμώνει και μετά τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις.

Και δεν αναφερόμαστε ούτε στην ποιότητα, αλλά ούτε κατά πόσον δυναμώνουν ή όχι τους γαλαζοκιτρίνους. Εξάλλου, αυτά είναι πράγματα που αποδεικνύονται ξεκάθαρα εντός αγωνιστικού χώρου. Όσα ζητήματα, όμως, έχουν κριθεί για τον προγραμματισμό της ομάδας ενόψει της νέας χρονιάς εκπέμπουν μία σοβαρότητα και στέλνουν και μηνύματα ότι ο ΑΠΟΕΛ παραμένει μία από τις πιο ισχυρές δυνάμεις στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Η ανανέωση της συνεργασίας με τον Λαΐφη, τον οποίο «πολιόρκησαν» και άλλες κυπριακές ομάδες, καθώς και του Μαντσίνι, αλλά και η εξασφάλιση της μεταγραφής του Γιώργου Nικόλα Αγγελόπουλου, που επίσης βρέθηκε στο στόχαστρο άλλων κυπριακών ομάδων, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Σε αυτούς προσθέστε και τη συμφωνία με τον αθλητικό διευθυντή Ζήση Βρύζα, που μαζί με τον προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο, θα επιχειρήσουν να στήσουν ένα αξιόλογο ρόστερ που θα διεκδικήσει την επάνοδο στις επιτυχίες. Ήδη ανακοινώθηκε και επίσημα ο 28χρονος εξτρέμ Δημήτρης Λημνιός, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθούν κι άλλα φιρμάνια.