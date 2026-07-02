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Ξέσπασε ο Γκέιγ μετά τον αποκλεισμό: «Αποχωρώ από την εθνική όσο παραμένει αυτός ο προπονητής»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξέσπασε ο Γκέιγ μετά τον αποκλεισμό: «Αποχωρώ από την εθνική όσο παραμένει αυτός ο προπονητής»

Ο Πάπε Γκέιγ ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι παγώνει την παρουσία του στη Σενεγάλη, ρίχνοντας ευθείες βολές κατά του προπονητή μετά τον αποκλεισμό από το Βέλγιο στο Μουντιάλ.

Σοβαρούς τριγμούς προκάλεσε στο εσωτερικό της εθνικής Σενεγάλης ο αποκλεισμός από το Βέλγιο στους «32» του Μουντιάλ, με τον Πάπε Γκέιγ να ανακοινώνει πως αποχωρεί από την ομάδα για όσο διάστημα παραμένει στην τεχνική ηγεσία το υπάρχον προπονητικό επιτελείο.

Ο 27χρονος μέσος γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στο Instagram, λίγες ώρες μετά την ήττα με 3-2 στην παράταση, που άφησε εκτός συνέχειας τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα».

«Θα επανέλθω για να πω λίγα λόγια σχετικά με τον αποκλεισμό, αλλά ανακοινώνω σήμερα ότι για όσο διάστημα αυτό το τεχνικό επιτελείο παραμένει στη θέση του, θα κάνω ένα διάλειμμα από την εθνική ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ένταση φαίνεται πως ξεκίνησε από την απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού Παπέ Τιαό να αντικαταστήσει τον Γκέιγ στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης, τη στιγμή που η Σενεγάλη βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Μετά την αποχώρησή του, η ομάδα κατέρρευσε, δέχθηκε τρία γκολ και γνώρισε τον αποκλεισμό στην παράταση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τιαό υποστήριξε πως οι αλλαγές έγιναν λόγω έντονης κόπωσης και σωματικών προβλημάτων των ποδοσφαιριστών. Ωστόσο, ο Γκεγιέ διέψευσε δημόσια τον προπονητή του, τονίζοντας πως ήταν απόλυτα έτοιμος να συνεχίσει.

«Ήμουν πολύ καλά σωματικά, κανένας δεν ήρθε να με ρωτήσει πώς νιώθω. Για την αλλαγή μου πρέπει να ρωτήσετε τον προπονητή», δήλωσε στη μικτή ζώνη, με τις εξελίξεις να προμηνύουν σημαντικές αναταράξεις στο στρατόπεδο της Σενεγάλης μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό.

sport-fm.gr 

 

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World Cup 2026

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