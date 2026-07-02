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Προειδοποίηση Υπουργείου για κυρώσεις - Στο στόχαστρο τα επαγγελματικά συμβόλαια!

ΓΗΠΕΔΟ

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Προειδοποίηση Υπουργείου για κυρώσεις - Στο στόχαστρο τα επαγγελματικά συμβόλαια!

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων θα προωθείται η λήψη των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία μέτρων.

Σε εντατικοποίηση των ελέγχων τόσο σε σωματεία όλων των κατηγοριών όσο και σε κατατεθειμένα συμβόλαια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, προχωράει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται το Διάταγμα για τον κατώτατο μισθό.

Αυτό αναφέρεται ρητά σε επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, Στέλιου Χειμώνα, ημερομηνίας 23/06/26, προς τον εκτελεστικό πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, Σπύρο Νεοφυτίδη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χειμώνας τοποθετήθηκε επί της επιστολής του κ. Νεοφυτίδη, ημερομηνίας 02/04/26, σύμφωνα με την οποία αριθμός σωματείων δεν τηρεί το εν λόγω Διάταγμα. Στην απαντητική επιστολή του Υπουργείου επαναλαμβάνεται για ακόμη μια φορά, «με απόλυτη σαφήνεια», όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, ότι θέση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ότι τα επαγγελματικά συμβόλαια ποδοσφαιριστών εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής εργατικής νομοθεσίας και του εν ισχύι Διατάγματος περί Κατώτατου Ορίου Μισθών. «Ως εκ τούτου», προστίθεται, «υφίσταται υποχρέωση πλήρους και πιστής εφαρμογής των προβλεπόμενων διατάξεων από όλους τους εργοδότες, περιλαμβανομένων των ποδοσφαιρικών σωματείων, ανεξαρτήτως κατηγορίας».

Επίσης, στην επιστολή επισημαίνεται ότι το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, ως η καθ’ ύλην αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, προτίθεται να προχωρήσει σε στοχευμένες επιθεωρήσεις με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις.

Καθίσταται, επιπλέον, σαφές ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων θα προωθείται η λήψη των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία μέτρων και η επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων αρχών.

«Ο ΠΑ.Σ.Π. καλεί για πολλοστή φορά όλα τα σωματεία που εργοδοτούν ποδοσφαιριστές με επαγγελματικά συμβόλαια να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις διατάξεις του Διατάγματος, καθώς και την ΚΟΠ να προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο κατά την κατάθεσή τους. Υπενθυμίζουμε ότι κατά την περσινή χρονιά, η ίδια η Ομοσπονδία με εγκύκλιό της καθόριζε τις απολαβές πρόσληψης σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τον προβλεπόμενο κατώτατο μισθό. Η εν λόγω εγκύκλιος παραβίαζε ευθέως την ισχύουσα νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και εισήγαγε δυσμενή και ρατσιστική διάκριση, τόσο λόγω φύλου όσο και λόγω κατηγορίας πρωταθλήματος» σημειώνει ο Σύνδεσμος.

Το νέο διάταγμα ορίζει τον αρχικό ακαθάριστο μισθό πρόσληψης στα €979, ενώ μετά από 6 μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη το ποσό αυξάνεται στα €1.088.

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ΚΥΠΡΟΣ

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