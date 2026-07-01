H… ελπίδα πεθαίνει τελευταία

Εδώ και λίγες μέρες, ο Ντέρικ Λουκάσεν δεν αποτελεί πια παίκτη της Πάφου. Το συμβόλαιό του έχει ολοκληρωθεί μετά από δύο χρόνια παρουσίας, εντούτοις οι ιθύνοντες των κυπελλούχων το παλεύουν για να τον κρατήσουν.

Στην ουσία ακολουθούν το μότο: «η ελπίδα παθαίνει τελευταία» καθώς του έγινε βελτιωμένη πρόταση για παραμονή. Ο 30χρονος αμυντικός είναι αυτή την περίοδο στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη φανέλα της Γκάνας, με την οποία σκόραρε στην ήττα με 2-1 από την Κροατία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ζήτησε πίστωση χρόνου μιας και στο μυαλό του είναι μονάχα αυτή την περίοδο η εθνική του ομάδα.

Στο μεταξύ, ο Μπαμπό Ντιαμπί είναι ψηλά στη λίστα για το κέντρο της άμυνας. Πρόκειται για 28χρονο Σενεγαλέζο στόπερ, ο οποίος ανήκει στην Έλτσε. Η καριέρα του πέρασε από δύσκολες στιγμές, καθώς από το 2020 μέχρι το 2022 τέθηκε εκτός δράσης λόγω τιμωρίας. Συγκεκριμένα, βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για στελέχωση και σε άλλες θέσεις, με στόχο η ομάδα να είναι έτοιμη ενόψει των ευρωπαϊκών παιχνιδιών.