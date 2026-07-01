Τα βρήκε με Σπόρτινγκ και «έδεσε» Μπρίτο η Πάφος

Τα βρήκε με την Σπόρτινγκ και πήρε Μπρίτο η Πάφος. Όπως ανακοίνωσαν οι γαλάζιοι, οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τεσσάρων χρόνων.

Αναλυτικά: «Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την μεταγραφή του Πορτογάλου μέσου Alexandre Brito από τη Sporting CP.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Sporting CP, ο Alexandre υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι τον Ιούνιο του 2030.

Από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στην Πάφο την περασμένη σεζόν, ο 20χρονος μέσος ξεχώρισε για τον επαγγελματισμό, την ωριμότητα και την ποιότητά του, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η μεταγραφή του αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική της ΠΑΦΟΣ FC για τη δημιουργία ενός νεανικού, φιλόδοξου και ανταγωνιστικού συνόλου με στόχο τη διαρκή επιτυχία στην Κύπρο και την Ευρώπη.

Παράλληλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Sporting CP για την άψογη συνεργασία.

Όλη η οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC συγχαίρει τον Alexandre για το νέο του συμβόλαιο και του εύχεται ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες με την ομάδα μας».