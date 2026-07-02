Οζμπολτ: «Ο Απόλλωνας μπορεί να κατακτήσει τίτλους»

Ο Άλεν Όζμπολτ αποτελεί ένα από τα νέα πρόσωπα της επιθετικής γραμμής του Απόλλωνα ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. Ο έμπειρος Σλοβένος επιθετικός μιλά στο apollon.com.cy για τους λόγους που τον οδήγησαν στη Λεμεσό, τη φιλοσοφία του προπονητή που τον έπεισε να πει το «ναι» και τους στόχους που θέτει με την κυανόλευκη φανέλα.

Καλώς ήρθες στον Απόλλωνα. Πώς αισθάνεσαι για τη μεταγραφή σου;

Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Απόλλωνα για την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη που έδειξαν προς το πρόσωπό μου. Επίσης, άκουσα πολλά θετικά λόγια για τον σύλλογο από φίλους μου που γνωρίζουν πολύ καλά την ομάδα.

Βρισκόμασταν σε επαφή με τον Απόλλωνα τους τελευταίους δύο μήνες και από την πρώτη στιγμή είχα μεγάλη επιθυμία να έρθω εδώ. Μίλησα με τους Βουκάσιν Γιοβάνοβιτς και Ιβάν Λιούμπιτς, οι οποίοι μου είπαν τα καλύτερα για τον σύλλογο αλλά και για την Κύπρο.

Έχοντας ζήσει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, γνώριζα ότι η νοοτροπία και η καθημερινότητα είναι αρκετά κοντά σε όσα είχα συνηθίσει. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι ο Απόλλωνας ήταν η ομάδα στην οποία ήθελα να συνεχίσω την καριέρα μου.

Ποιες ήταν οι πρώτες ερωτήσεις που έκανες στους Ιβάν και Βουκάσιν;

Περισσότερο με ενδιέφερε να μάθω για την ομάδα. Ρώτησα για την ποιότητα του συνόλου, τις συνθήκες που επικρατούν στον σύλλογο και γενικότερα για την καθημερινότητα στην ομάδα.

Όσα άκουσα ήταν πολύ θετικά και αυτό έκανε ακόμη πιο εύκολη την απόφασή μου.

Όταν προέκυψε το ενδιαφέρον του Απόλλωνα, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη;

Ήταν μια εύκολη απόφαση για μένα. Η πρώτη μου συνάντηση ήταν με τον προπονητή και όταν μου παρουσίασε τις ιδέες και τη φιλοσοφία του, δεν ήταν δύσκολο να αποφασίσω.

Τι ήταν αυτό που σε κέρδισε από τη φιλοσοφία του;

Θέλει η ομάδα να έχει την κατοχή της μπάλας και να παίζει ένα επιθετικό και θεαματικό ποδόσφαιρο.

Είμαι ένας επιθετικός που κινείται πολύ στον αγωνιστικό χώρο και όχι ένας κλασικός φορ περιοχής. Για μένα είναι σημαντικό να αγωνίζομαι σε μια ομάδα που παίζει με αυτόν τον τρόπο και θεωρώ ότι αυτή η φιλοσοφία ταιριάζει στα χαρακτηριστικά μου.

Είχες και άλλες προτάσεις;

Ναι, υπήρξαν αρκετές προτάσεις από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και εκτός Ευρώπης. Παρόλα αυτά, η απόφασή μου να έρθω στον Απόλλωνα δεν ήταν δύσκολη.

Ποιοι είναι οι στόχοι σου με την ομάδα;

Γνωρίζω ότι ο Απόλλωνας κατέκτησε το πρωτάθλημα πριν από τρία χρόνια και ότι τη φετινή σεζόν διεκδίκησε μέχρι τέλους το Κύπελλο, ενώ παρουσίασε πολύ καλή εικόνα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.

Πιστεύω ότι ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα αρκετά μεγάλη και δυνατή ώστε να επιστρέψει στην κορυφή. Στην καριέρα μου έχω κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και τέσσερα κύπελλα και θα ήθελα να πανηγυρίσω ακόμη έναν τίτλο με αυτή την ομάδα.

Τι θεωρείς ότι χρειάζεται μια ομάδα για να γίνει πρωταθλήτρια;

Πιστεύω ότι η σταθερότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είναι καλό να αλλάζουν δέκα ποδοσφαιριστές κάθε χρόνο.

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια και να υπάρχει σύνδεση μεταξύ ποδοσφαιριστών, τεχνικού επιτελείου και κόσμου. Όλοι πρέπει να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, να λειτουργούν σαν ένα.

Και φυσικά, χρειάζεται πολλή δουλειά.

Παρακολουθούσες τον Απόλλωνα πριν έρθεις;

Δεν μπορούσα να βλέπω συστηματικά τους αγώνες του κυπριακού πρωταθλήματος όσο βρισκόμουν στην Ελλάδα, όμως παρακολουθούσα τα αποτελέσματα και την πορεία της ομάδας.

Ο Ιβάν Λιούμπιτς είναι φίλος μου εδώ και δέκα χρόνια, οπότε ακολουθούσα την πορεία του Απόλλωνα, έβλεπα στατιστικά, σκόρερ και στιγμιότυπα από τους αγώνες.

Είδα επίσης ότι το γήπεδο είναι εξαιρετικό και πιστεύω ότι είναι στο χέρι μας να δώσουμε στον κόσμο λόγους να γεμίζει το γήπεδο και να χαίρεται την ομάδα.

Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις από τα αποδυτήρια και το προπονητικό κέντρο;

Οι εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Σε αυτή τη φάση της καριέρας μου, οι λεπτομέρειες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Το γυμναστήριο, η αποκατάσταση, το πρωινό και όλα όσα χρειάζεται ένας αθλητής σε καθημερινή βάση αποτελούν σημαντικούς παράγοντες.

Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι πολύ θετικές και πιστεύω ότι όσο έρχονται τα καλά αποτελέσματα, τόσο καλύτερα θα είναι όλα γύρω από την ομάδα.

Ποιο είναι το μήνυμά σου προς τον κόσμο του Απόλλωνα;

Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά τους και να ζήσω την ατμόσφαιρα που δημιουργούν.

Υπόσχομαι ότι θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό καθημερινά, ώστε να τους κάνουμε χαρούμενους και, στο τέλος της σεζόν, να έχουμε πετύχει κάτι σημαντικό όλοι μαζί.

Ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 9.