Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Ισπανία - Αυστρία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Συνεχίζεται απόψε στις 22:00 η αγωνιστική δράση για την φάση των «32» του Μουντιάλ με τον αγώνα Ισπανία – Αυστρία και τη Stoiximan να προσφέρει Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη των Ισπανών, προσφέρεται σε απόδοση 1.35 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 5.00 και η επικράτηση των Αυστριακών στα 9.25. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 7.50 και στα πέναλτι στα 8.25.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Το να έχει η Αυστρία τουλάχιστον ένα δοκάρι προσφέρεται στα 6.25 και το οποιαδήποτε ομάδα να χάσει πέναλτι στα 11.00. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ξεχωρίζει το combo πρόκριση της Ισπανίας, να έχει ο Γιαμάλ τουλάχιστον 1 σουτ εντός εστίας και να κερδίζουν οι Ισπανοί στο πρώτο ημίχρονο που αποτιμάται στα 2.66.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!