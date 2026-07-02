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Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Ισπανία - Αυστρία

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Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Ισπανία - Αυστρία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Συνεχίζεται απόψε στις 22:00 η αγωνιστική δράση για την φάση των «32» του Μουντιάλ με τον αγώνα Ισπανία – Αυστρία και τη Stoiximan να προσφέρει Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη των Ισπανών, προσφέρεται σε απόδοση 1.35 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 5.00 και η επικράτηση των Αυστριακών στα 9.25. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 7.50 και στα πέναλτι στα 8.25.  

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Το να έχει η Αυστρία τουλάχιστον ένα δοκάρι προσφέρεται στα 6.25 και το οποιαδήποτε ομάδα να χάσει πέναλτι στα 11.00. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ξεχωρίζει το combo πρόκριση της Ισπανίας, να έχει ο Γιαμάλ τουλάχιστον 1 σουτ εντός εστίας και να κερδίζουν οι Ισπανοί στο πρώτο ημίχρονο που αποτιμάται στα 2.66.

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