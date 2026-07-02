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Ο χάρτης του Μουντιάλ 2026: Οι δέκα ομάδες που είναι ήδη στους «16» και τα πέντε γνωστά ζευγάρια

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο χάρτης του Μουντιάλ 2026: Οι δέκα ομάδες που είναι ήδη στους «16» και τα πέντε γνωστά ζευγάρια

Πέντε από τα οκτώ ζευγάρια της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026 έχουν γίνει πλέον γνωστά.

Συνεχίζει να συμπληρώνεται το «παζλ» της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς δέκα ομάδες έχουν πλέον κλειδώσει μία θέση εκεί, ενώ πέντε ζευγάρια είναι ήδη γνωστά.

Συγκεκριμένα, το Βέλγιο, μετά την πρόκριση-θρίλερ επί της Σενεγάλης (3-2), θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ, που έκλεισαν το δικό τους εισιτήριο με νίκη 2-0 επί της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης.Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν τα ξημερώματα της Τρίτης (03:00), με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά.

Δείτε τα ζευγάρια των «16» και πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των νοκ άουτ:

Φάση των «32»

1. Λος Άντζελες: Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1

2. Χιούστον: Βραζιλία - Ιαπωνία 2-13. Βοστώνη: Γερμανία - Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

4. Μοντερέι: Ολλανδία - Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

5. Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 1-2

6. Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία - Σουηδία 3-0

7. Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Ισημερινός 2-0

8. Ατλάντα: Αγγλία - Κονγκό 2-1

9. Σιάτλ: Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2

10. Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ - Βοσνία 2-0

11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες: Ισπανία - Αυστρία

12. 03/07 02:00 Τορόντο: Πορτογαλία - Κροατία

13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία - Αλγερία

14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία - Αίγυπτος

15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο

16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία - Γκάνα

Φάση των «16»

(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς - Μαρόκο

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη - Γαλλία

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία - Νορβηγία

(4) 06/07 03:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Αγγλία

(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Νικητής 12 - Νικητής 11

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: Βέλγιο - ΗΠΑ

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Νικητής 15 - Νικητής 14

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Νικητής 13 - Νικητής 16

Προημιτελικά

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Νικητής (2) - Νικητής (1)

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) - Νικητής (6)

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νικητής (3) - Νικητής (4)

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)

Ημιτελικοί

14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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