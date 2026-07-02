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Ισπανία-Αυστρία: Οι πρωταθλητές Ευρώπης εναντίον στη φιλόδοξη ομάδα του Ράντκλιφ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ισπανία-Αυστρία: Οι πρωταθλητές Ευρώπης εναντίον στη φιλόδοξη ομάδα του Ράντκλιφ

Ισπανία και Αυστρία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, το βράδυ της Πέμπτης (02/07, 22:00).

Η Ισπανία είναι έτοιμη να μονομαχήσει με την Αυστρία, σε μία αναμέτρηση «ζωής ή θανάτου», με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Το ξεκάθαρο φαβορί είναι αδιαμφισβήτητα οι πρωταθλητές Ευρώπης Ισπανοί, ωστόσο και η Αυστρία υπό τις οδηγίες του Ντάνιελ Ράντκλιφ έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν μεγάλες ζημίες στον οποιοδήποτε αντίπαλο.

Η Ισπανία ξεκίνησε αρκετά στραβά στη διοργάνωση, καθώς για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήρθε ισόπαλη με το Πράσινο Ακρωτήρι, σε ένα σοκαριστικό 0-0. Στη συνέχεια βέβαια βρήκε τον καλό της εαυτό και σκούπισε με 4-0 την Σαουδική Αραβία, ενώ καθάρισε και την Ουρουγουάη με το φτωχό 1-0.

Βέβαια το σημαντικό πρόβλημα για τον Ντε Λα Φουέντε είναι ότι δεν θα έχει στη διάθεση του τους Νίκο Γουίλιαμς και Γέρεμι Πίνο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού.

Το ρόστερ:

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ), Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ), Τζοάν Γκαρθία (Μπαρτσελόνα)

Αμυντικοί: Πέδρο Πόρο (Τότεναμ), Μάρκος Γιορέντε (Ατλέτικο), Εμερίκ Λαπόρτ (Αθλέτικ), Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα), Μαρκ Πουμπίλ (Ατλέιτκο), Ερίκ Γκαρθία (Μπαρτσελόνα), Μαρκ Κουκουρέγια (Τσέλσι), Αλεχάντρο Γκριμάλντο (Λεβερκούζεν)

Μέσοι: Ρόντρι (Μάντσεστερ Σίτι), Μαρτίν Θουμπιμέντι (Άρσεναλ), Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί), Μικέλ Μερίνο (Άρσεναλ), Γκάβι (Μπαρτσελόνα), Άλεξ Μπαένα (Ατλέτικο)

Επιθετικοί: Μικέλ Ογιαρθάμπαλ (Σοσιεδάδ), Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Φεράν Τόρες (Μπαρτσελόνα), Μπόρχα Ιγκλέσιας (Θέλτα), Βίκτορ Μουνιόθ (Οσασούνα), Ντάνι Όλμο (Μπαρτσελόνα), Νίκο Γουίλιαμς (Αθλέτικ),Γέρεμι Πίνο (Κρίσταλ Πάλας)

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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