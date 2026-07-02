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Eπίσημα υπό τις οδηγίες Μπαρτζώκα ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ

ΓΗΠΕΔΟ

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Eπίσημα υπό τις οδηγίες Μπαρτζώκα ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ

Σημαντική ενίσχυση για τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ, με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ με τριετές συμβόλαιο. 

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προανήγγειλε τη μεταγραφή με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ανέφερε: «Καλημέρα. Ξέρουμε ότι σας έλειψε. Αλλά δεν μπορούσαμε να το επαναφέρουμε έτσι απλά! Γι’ αυτό, συνοδεύεται από την ανακοίνωση ενός νέου μέλους της ομάδας».

 

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