Λουκάκου: «Για αυτό αρνήθηκα να χτυπήσω το πέναλτι στο 125ο λεπτό»

Το Βέλγιο έκανε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του Μουντιάλ γυρίζοντας τον διακόπτη από το 0-2 στο 85ο λεπτό, με τον Ρομέλου Λουκάκου να εξυμνεί το χαρακτήρα που έδειξαν οι «Κόκκινοι Διάβολοι» και να αποκαλύπτει το λόγο που άφησε τον Τίλεμανς να εκτελέσει στο 120+5′ το πέναλτι που έκρινε την πρόκριση απέναντι στην Σενεγάλη.

Το «never say never» εφαρμόστηκε πλήρως στην συγκλονισική νοκ-άουτ αναμέτρηση του Βελγίου με την Σενεγάλη που έκρινε εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ 2026. Η Σενεγάλη νόμιζε πως είχε την πρόκριση στο… τσεπάκι της έχοντας προηγηθεί 2-0 και κρατώντας προβάδισμα δύο τερμάτων με συμπληρωμένα τα πρώτα 85 λεπτά της μάχης, όμως λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο.

Για την ακρίβεια τους… ξενοδόχους που αποδείχτηκαν όλοι οι παίκτες του Ρούντι Γκαρσία, με το Βέλγιο να μειώνει σε 2-1 στο 86ο λεπτό, να ισοφαρίζει σε 2-2 με τον Τίλεμανς στο 89ο και εντέλει να κερδίζει την παρτίδα στο φινάλε της παράτασης, με τον Τίλεμανς να κερδίζει πέναλτι σε ανατροπή του μέσα στην περιοχή των Αφρικανών και να γράφει το τελικό 3-2 για την ομάδα του Ρούντι Γκαρσία στο 120+5′.

Όπως αποκάλυψε μάλιστα ο Ρομέλου Λουκάκου, φέρνοντας στο μυαλό του κάποιες λαθασμένες δικές του εκτελέσεις στο παρελθόν αποφάσισε να… φύγει από την άσπρη βούλα και να δώσει το χρίσμα στον Τίλεμανς για να στείλει εκείνος την ομάδα του στην επόμενη φάση και στο ραντεβού με τις ΗΠΑ.

«Είμαστε κουρασμένοι, αυτός ο αγώνας ήταν πραγματικά έντονος. Δείξαμε το πνεύμα μας και είχαμε το απαραίτητο θάρρος. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαμε καλή απόδοση και ήμασταν εκτός παιχνιδιού, αλλά μετά δείξαμε χαρακτήρα. Όταν δείξαμε ένταση, το πνεύμα μας βγήκε στην επιφάνεια. Το πέναλτι στο 125ο λεπτό; Σκέφτηκα κάποια λάθη του παρελθόντος και άφησα τον Τίλεμανς να το αναλάβει. Άφησα την εκτέλεση και ανέλαβε εκείνος», τόνισε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Βελγίου, ο οποίος με το γκολ του απέναντι στην Σενεγαλη μετράει πλέον 92 σε 130 παιχνίδια με τη φανέλα με το εθνόσημο.

sport24.gr