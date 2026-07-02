Πετά για Ολλανδία με αύρα... Όζμπολτ

Η αποστολή της ομάδας της Λεμεσού θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 12 Ιουλίου με τον Ερνάν Λοσάδα να έχει την ευκαιρία να μοντάρει το ρόστερ και να δουλέψει υπό καλύτερες καιρικές συνθήκες. Εκεί, ο Απόλλωνας θα δώσει τρία φιλικά παιχνίδια. Πρώτα, το ερχόμενο Σάββατο 4/7 με αντίπαλο την Ρόντα. Θα ακολουθήσει στις 7 Ιουλίου το παιχνίδι με την Ουτρέχτη ενώ στις 11 του ίδιου μήνα θα αναμετρηθεί με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Χθες Τετάρτη, αργά το απόγευμα οι γαλάζιοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Άλεν Όζμπολτ. Ο 30χρονος Σλοβένος επιθετικός, ο οποίος αποτέλεσε τον πρώτο στόχο του Αργεντίνου τεχνικού, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 και έρχεται να ενισχύσει με την ποιότητά του την αιχμή δόρατος της ομάδας. Από εκεί και πέρα, η προσοχή στρέφεται στην απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού, ενός ακραίου επιθετικού και ενός κεντρικού αμυντικού έτσι ώστε να κλείσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός που εκπονήθηκε λίγο πριν την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν.