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Δεν τα παρατάει για Λουκάσεν η Πάφος, το αίτημα του ποδοσφαιριστή

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν τα παρατάει για Λουκάσεν η Πάφος, το αίτημα του ποδοσφαιριστή

Τα νεότερα με την περίπτωση του 30χρονου

Δεν έχει κλείσει οριστικά το κεφάλαιο Ντέρικ Λουκάσεν για την Πάφο.

Το συμβόλαιο του 30χρονου αμυντικού ολοκληρώθηκε στο τέλος της λήξασας περιόδου, όμως οι γαλάζιοι δεν μένουν αδιάφοροι για την περίπτωση του, γι’ αυτό και βρίσκονται σε επαφές για ανανέωση. Όπως δήλωσε ο Χριστόφορος Ματθαίου (ΣΠΟΡ FM 95.0), ο Λουκάσεν ζήτησε πίστωση χρόνου.

Τα σχετικά αποσπάσματα:

Για τον Ντιαμπί: «Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για οποιονδήποτε παίκτη. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Οι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που διατηρούν συμβόλαια είναι πάντα δύσκολες. Δεν επιβεβαιώνω ούτε διαψεύδω οτιδήποτε για τον παίκτη».

Αν τον αποκτήσει, θα είναι ο αντί-Λούκασεν; «Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Δεν σημαίνει πως αν έρθει ένας στόπερ θα φύγει ο Λούκασεν ή πως αν μείνει ο Λούκασεν δεν θα έρθει άλλος στόπερ. Δεν μπορούμε να πούμε πως η μία περίπτωση επηρεάζει την άλλη».

Για τον Λούκασεν και την περίπτωσή του: «Μας έχει ζητήσει πίστωση χρόνου, γιατί είναι πλήρως προσηλωμένος στην Εθνική του ομάδα. Είναι ένας τρομερός επαγγελματίας και ποδοσφαιριστής, που έχει προσφέρει τα μέγιστα. Γίνεται προσπάθεια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Υπάρχουν επαφές, όμως δεν ξέρω κατά πόσο η ομάδα θα τον περιμένει. Είναι λογικό ένας παίκτης με αυτό το βιογραφικό, που είναι ελεύθερος, σκόραρε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και βρίσκεται χωρίς συμβόλαιο, να κάνει υπομονή για το καλό της καριέρας του».

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