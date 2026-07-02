Το «διάλειμμα ενυδάτωσης» έφερε την ανατροπή για την Αγγλία

Αν και η πλειοψηφία των αποδοκιμασιών αφορούσε ένα μέτρο που έχει αντιμετωπιστεί με αρνητικότητα από τους φιλάθλους σε αυτό το τουρνουά, ορισμένες από αυτές αφορούσαν και την εικόνα της Αγγλίας εκείνη τη στιγμή.

Όμως μήπως το πολυσυζητημένο «σπάσιμο» του αγώνα σε ουσιαστικά τέσσερα μέρη κατέληξε να λειτουργεί υπέρ της Αγγλίας;

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 7ο λεπτό και είχε κακή εικόνα στο ξεκίνημα. Το πρώτο διάλειμμα ενυδάτωσης έδωσε στον Γερμανό προπονητή μια πολύτιμη ευκαιρία να μιλήσει στους παίκτες του και να τους ανασυντάξει.

Το δεύτερο διάλειμμα επίσης πυροδότησε την τελική πίεση, καθώς ο Χάρι Κέιν σκόραρε δύο φορές στα τελευταία 15 λεπτά, χαρίζοντας στην Αγγλία τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει το Μεξικό, συνδιοργανωτή του τουρνουά.

«Δεν συμφωνώ με αυτά, αλλά ήρθαν την κατάλληλη στιγμή για την Αγγλία», δήλωσε ο πρώην επιθετικός της Αγγλίας Άλαν Σίρερ στο Match of the Day μετά το πρώτο διάλειμμα. «Μπορείς να δεις τον Τόμας Τούχελ να πηγαίνει σε όλους τους παίκτες του, γιατί κανένας δεν είχε αποδώσει μέχρι εκείνο το σημείο. Η ομάδα ήταν αργή, έκανε πολλά λάθη, ήταν πολύ ανοιχτή και τιμωρήθηκε. Πρέπει να βελτιωθεί».

Και όντως βελτιώθηκε, αλλά πώς χρησιμοποίησε ο Τούχελ αυτά τα διαλείμματα για να βοηθήσει την Αγγλία; Πριν από το πρώτο διάλειμμα ενυδάτωσης, τα στατιστικά της Αγγλίας -όπως και η εικόνα της- ήταν άσχημα. Δεν είχε ούτε ένα σουτ και καμία επαφή με τη μπάλα μέσα στην περιοχή. Μετά το διάλειμμα, και μέχρι το ημίχρονο, είχε οκτώ σουτ και 20 επαφές μέσα στην περιοχή.

Ίδια εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο: πριν το δεύτερο διάλειμμα είχε δύο σουτ προς την εστία και επτά επαφές στην περιοχή, αλλά μετά από αυτό είχε έξι σουτ και 13 επαφές, με τον Κέιν να σκοράρει τα δύο καθοριστικά γκολ.

Κατά τη διάρκεια και των δύο διαλειμμάτων, ο Τούχελ συγκέντρωνε τους παίκτες του και έδινε έντονες οδηγίες, με τους ποδοσφαιριστές να κουνάνε καταφατικά το κεφάλι τους. «Τα εκμεταλλεύομαι όσο μπορώ», είπε ο Τούχελ. «Ξέρετε ότι δεν τα αγαπώ ιδιαίτερα.

Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο περισσότερο όταν κυλάει με ρυθμό και οι ομάδες βρίσκουν λύσεις μέσα στη ροή του παιχνιδιού. Είναι ένα άθλημα που διακόπτεται περισσότερο απ’ όσο περίμενα. Αλλά αφού υπάρχουν, γιατί να μην τα εκμεταλλευτώ; Σήμερα ήταν πιο εύκολο να μιλήσω στους παίκτες. Ήταν ήρεμοι και δεκτικοί.

Μερικές φορές αυτά τα διαλείμματα είναι χαοτικά, όλοι προσπαθούν να δώσουν οδηγίες, όλοι έχουν ένα μία οδηγία να μεταφέρουν. Σήμερα (σ.σ. 1/7) όμως τους είδα ήρεμους και συγκεντρωμένους στις κρίσιμες στιγμές» τόνισε ο Γερμανός τεχνικός.

Η Αγγλία πίεσε περισσότερο μετά το δεύτερο διάλειμμα, έφερε περισσότερους παίκτες μπροστά, βρήκε χώρους στα άκρα και έπαιξε με μεγαλύτερη ένταση, καθώς η ΛΔ Κονγκό άρχισε να κουράζεται. «Μερικές φορές μπορούν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα και να σου δώσουν λίγο χρόνο να πάρεις ανάσα», είπε ο Έμπερετσι Έζε. «Αυτή τη φορά ήμασταν στη σωστή πλευρά τους, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού».

Η χρήση των διαλειμμάτων από τον Τούχελ σχολιάστηκε επίσης από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος δήλωσε: «Μετά από ένα έντονο ξεκίνημα και στα δύο ημίχρονα, η Αγγλία χρησιμοποίησε σωστά τα διαλείμματα για να ανασυνταχθεί, να αναδιοργανωθεί και να περάσει στην επίθεση πριν σκοράρει δύο φορές στα τελευταία 15 λεπτά.

Αυτά τα διαλείμματα είναι πολύ σημαντικά για να δίνουν στους παίκτες μια ανάσα κατά τη διάρκεια του τουρνουά, αλλά και να επιτρέπουν στους προπονητές μια συγκεκριμένη στιγμή σε κάθε αγώνα να επικοινωνούν άμεσα με τους παίκτες τους».

Ενώ πολλοί προπονητές στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως ο Τούχελ, βλέπουν τη χρησιμότητα των διαλειμμάτων, έστω κι αν δεν τα συμπαθούν, οι φίλαθλοι παραμένουν απρόθυμοι. Η βασική κριτική είναι ότι το ποδόσφαιρο γίνεται όλο και πιο εμπορευματοποιημένο, με αρκετούς τηλεοπτικούς σταθμούς να εκμεταλλεύονται τα διαλείμματα για διαφημίσεις.

Κάποιοι επίσης διαφωνούν με το ότι τα διαλείμματα γίνονται ακόμη και όταν οι θερμοκρασίες δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές ή σε γήπεδα με κλιματισμό. Η FIFA πάντως είχε δηλώσει πριν το τουρνουά ότι θα εφαρμόζονται σε όλα τα παιχνίδια για λόγους ομοιομορφίας.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι έπαιξαν τόσο μεγάλο ρόλο», είπε ένας φίλαθλος της Αγγλίας φεύγοντας από το γήπεδο στην Ατλάντα. «Απλώς κατάλαβαν στα τελευταία 20 λεπτά ότι αλλιώς θα τελείωναν εδώ. Ίσως αυτό ήταν στο μυαλό τους».

Ένας άλλος φίλαθλος είπε: «Εξαρτάται από το πώς πηγαίνει το παιχνίδι για την ομάδα σου. Άλλες φορές σε βοηθάει, άλλες όχι. Είναι σίγουρα παράγοντας στο τουρνουά και μπορεί να αλλάξει τη ροή». Άλλος φίλαθλος δήλωσε ότι του αρέσουν: «Βοηθούν όλες τις ομάδες. Σε κάθε ματς που είδαμε, τα διαλείμματα άλλαξαν το παιχνίδι και έδωσαν στους προπονητές την ευκαιρία να επέμβουν. Μου αρέσουν».