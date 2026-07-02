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Συνάντηση ΚΟΚ με τους πρόεδρους της ECOMMBX Basket League

ΓΗΠΕΔΟ

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Συνάντηση ΚΟΚ με τους πρόεδρους της ECOMMBX Basket League

Εποικοδομητικός διάλογος με στόχο τη βελτίωση της καλαθόσφαιρας.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης πραγματοποίησε συνάντηση με τους προέδρους των σωματείων της ECOMMBX Basket League, με την παρουσία του προέδρου της Λούη Δημητρίου, στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας για την επόμενη ημέρα της κυπριακής καλαθόσφαιρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του αθλήματος στην Κύπρο, καθώς και τη βελτίωση σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία, την οργάνωση και την περαιτέρω αναβάθμιση του πρωταθλήματος.

Οι πρόεδροι των σωματείων είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις εισηγήσεις τους, μέσα από έναν ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο.

Παράλληλα, από πλευράς ΚΟΚ έγινε εισήγηση για νέο τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Όλα όσα τέθηκαν στη συζήτηση θα μελετηθούν περαιτέρω και θα τεθούν προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στην επόμενή του συνεδρία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή επιδίωξη τη στενή συνεργασία της Ομοσπονδίας με τα σωματεία της ECOMMBX Basket League, με στόχο τη συνεχή πρόοδο, ενίσχυση και αναβάθμιση της κυπριακής καλαθόσφαιρας.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

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Συνάντηση ΚΟΚ με τους πρόεδρους της ECOMMBX Basket League

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