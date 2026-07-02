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Ανανεώνει για τρία χρόνια με Πούλισιτς η Μίλαν

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανανεώνει για τρία χρόνια με Πούλισιτς η Μίλαν

Η Μίλαν όχι μόνο απέρριψε πρόταση από τη Νέα Υόρκη για τον Κρίστιαν Πούλισιτς, αλλά θα του προσφέρει νέο συμβόλαιο έως το 2029.

Περιζήτητος αποδεικνύεται ο Κρίστιαν Πούλισιτς, με το μέλλον του ωστόσο να δείχνει προδιαγεγραμμένο, όπως τουλάχιστον αναφέρει σε ρεπορτάζ της η ιστοσελίδα «Calciomercato»…

Κι αυτό γιατί, παρά το ενδιαφέρον της New York City FC, η Μίλαν θα προτείνει στον Αμερικανό διεθνή επιθετικό την επέκταση της συνεργασίας τους, που ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, για δύο επιπλέον χρόνια.

Ο Πούλισιτς προέρχεται από μια καλή σεζόν με τη φανέλα των «ροσονέρι», στην οποία πέτυχε δέκα γκολ και έδωσε τέσσερις ασίστ σε 34 συμμετοχές σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις.

Την δεδομένη στιγμή, πάντως, ο 27χρονος άσος έχει υποχρεώσεις με τις ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

sport-fm.gr 

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ΔΙΕΘΝΗ

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