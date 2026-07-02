ΑΕΛίστας ο Hamza Catakovic!

Διετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Βόσνιος ο οποίος την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Εσενλέρ Εροκσπόρ με απολογισμό 71 συμμετοχές, 24 γκολ και 12 ασίστ, ενώ συνολικά στην καριέρα του έχει καταγράψει 331 εμφανίσεις με 131 γκολ και 41 ασίστ.

Η ανακοίνωση:

Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με τον Βόσνιο ποδοσφαιριστή Hamza Catakovic, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2028.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα.

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AEL FC LTD