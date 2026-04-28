Ο Νούνο Μοράις και οι υπόλοιποι συνεργάτες του Σα Πίντο στην Πάφο

To τεχνικό τιμ που θα πλαισιώνει τον νέο προπονητή Ρικάρντο Σα Πίντο ανακοίνωσε η Πάφος.

Όπως είχε γίνει γνωστό βοηθός του Πορτογάλου προπονητή θα είναι ο συμπατριώτης του, επίσης πρώην του ΑΠΟΕΛ, Νούνο Μοράις. Από εκεί και πέρα γυμναστής θα είναι ο Λεάντρο Μέντες και αναλυτής ο Σάμουελ Πεδρόσο.

Η ανακοίνωση της Πάφου:

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με το τεχνικό επιτελείο που θα πλαισιώσει τον Προπονητή Ricardo Sá Pinto.

Το νέο προπονητικό τιμ φέρνει μαζί του υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, διεθνή εμπειρία και σύγχρονες ποδοσφαιρικές προσεγγίσεις, ενισχύοντας ουσιαστικά τη δομή και τις φιλοδοξίες του συλλόγου.

• Ο Nuno Morais εντάσσεται ως Βοηθός Προπονητή.

• Ο Leandro Mendes αναλαμβάνει καθήκοντα Γυμναστή.

• Ο Samuel Pedroso αναλαμβάνει ρόλο Αναλυτή.

Όλοι μαζί συνθέτουν ένα ισχυρό και σύγχρονο τεχνικό επιτελείο, σε πλήρη αρμονία με το όραμα και τις φιλοδοξίες του συλλόγου.Η ΠΑΦΟΣ FC τους καλωσορίζει στην οικογένεια της και τους εύχεται κάθε επιτυχία.