«Λιόν και Ολυμπιακός σε διαπραγματεύσεις για τον Γιάρεμτσουκ»

Το μέλλον του Ρόμαν Γιαρεμτσούκ εξακολουθεί να βρίσκεται στον «αέρα», καθώς η Λιόν, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός στο δεύτερο μισό της σεζόν, δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει την υπάρχουσα οψιόν αγοράς του.

Σύμφωνα με το Footmercato, ο 30χρονος Ουκρανός φορ πρόσφερε πολύτιμες βοήθειες, σημειώνοντας πέντε γκολ σε 14 εμφανίσεις, όμως η αποτυχία της γαλλικής ομάδας να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους ομίλους του Champions League περιέπλεξε τα δεδομένα της παραμονής του.

Η Λιόν τερμάτισε 3η και θα χρειαστεί να περάσει από δύο προκριματικούς γύρους, γεγονός που στερεί από τον σύλλογο σημαντικά οικονομικά έσοδα. Σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα, η ομάδα αδυνατεί να καταβάλει τα 5 εκατ. ευρώ της ρήτρας στον Ολυμπιακό.

Έτσι, οι πιθανότητες επιστροφής του Γιαρεμτσούκ στον Ολυμπιακό είναι πιο υψηλές από ποτέ. Η Λιόν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα επιδιώξει να διαπραγματευτεί με τους Ερυθρόλευκους για τη μείωση του ποσού της μεταγραφής του Ουκρανού. Εάν, ωστόσο, αυτοί δεν συναινέσουν σε μια χαμηλότερη τιμή, ο παίκτης δεν θα παραμείνει στη Γαλλία. Πάντως από το ρεπορτάζ προκύπτει πως η Λιόν δύσκολα θα φτάσει τα λεφτά της ρήτρας ενώ ο Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει την παραμονή του.

