Γκολντάρ: «Έτσι όπως μου φερθήκατε σε αυτή τη χώρα, νιώθω υποχρέωση να την εκπροσωπήσω επάξια»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο αρχηγός της Πάφου Νταβίντ Γκολντάρ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού κυπέλλου της Παρασκευής (29/5, 19:00) με αντίπαλο τον Απόλλωνα.

«Ο τρίτος τελικός στη σειρά, όταν ήρθα σε αυτή τη χώρα σε αυτή την ομάδα, μου είπαν για την ιστορία και αυτή η ομάδα δεν είχε ποτέ τρόπαιο. Νομίζω αυτό που καταφέραμε αυτές τις τρεις σεζόν ήταν κάτι απίθανο, κάτι πολύ πολύ εντυπωσιακό και λέει πολλά για τους ανθρώπους εδώ, την ομάδα μας, τους παίκτες μας. Δεν είμαι Κύπριος αλλά με υποδεχθήκατε σαν να είμαι σπίτι μου. Ο τελικός είναι μεταξύ δύο ομάδων που θα παίξουν στην Ευρώπη. Θα είναι μια μάχη μεταξύ αντιπάλων και πρέπει να "παλέψουμε για τη ζωή μας" αλλά να μην ξεχνάμε ότι εκπροσωπούμε μια χώρα, πρέπει να προστατέψουμε τι έχουμε, τη χώρα, τη διοργάνωση και να παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες για τις ομάδες μας, θα μας κάνει όλους καλύτερους αυτό. Έτσι όπως μου φερθήκατε σε αυτή τη χώρα νιώθω την υποχρέωση να εκπροσωπήσω επάξια τόσο την ομάδα μου όσο και τη χώρα. Ελπίζω να γίνει ένας σπουδαίος τελικός, να είναι ένα σπουδαίο βράδυ για τον κόσμο μας και είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι σε αυτό. Εύχομαι να κατακτήσουμε το τρόπαιο».