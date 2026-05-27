Από τον τελικό κυπέλλου Ιταλίας στον τελικό κυπέλλου Κύπρου!

Ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τον τελικό κυπέλλου το διαιτητικό τιμ.

Τον αγώνα θα σφυρίξει ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα, ο οποίος είναι διεθνής από το 2014, κατηγορίας UEFA Elite και μάλιστα πριν από δύο βδομάδες διαιτήτευσε τον τελικό κυπέλλου Ιταλίας μεταξύ Ίντερ και Λάτσιο.

Βοηθοί του θα είναι οι Στέφανο Αλάσιο και Τζιουζέπε Μπελότι, τέταρτος διαιτητής ο Μάριος Χριστοφόρου, VAR ο Βαλέριο Μαρίνι και AVAR ο Ανδρέα Τεχράνυ. Χρέη παρατηρητή θα εκτελεί η Σοφία Καραγιώργη.