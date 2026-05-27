Η ρήτρα του «πρόθυμου για μεταγραφή» Λοΐζου που ετοιμάζεται να πληρώσει ο Ερυθρός Αστέρας

Νέο δημοσίευμα από τη Σερβία αναφέρεται στο ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα να αποκτήσει τον Λοΐζο Λοΐζου από τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από το Mozzart Sport, παρότι στο Ισραήλ γίνεται λόγος για προσφορά ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, πρόκειται για «παιχνίδι διαπραγμάτευσης» καθώς η Χάποελ προσπαθεί να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερο κέρδος. Η πραγματικότητα, σύμφωνα με τους Σέρβους, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής έχει ρήτρα αποδέσμευσης η οποία ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ και την οποία ο Ερυθρός Αστέρας επιθυμεί να καταβάλει προκειμένου να αγοράσει τον ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι ο πρώην άσος της Ομόνοιας είναι ιδιαίτερα πρόθυμος να πάρει μεταγραφή στο Βελιγράδι θεωρώντας πως ο Ερυθρός Αστέρας είναι το κατάλληλο περιβάλλον για να κάνει το καθοριστικό βήμα στην καριέρα του.

Υπενθυμίζεται ότι από τις εξελίξεις είναι άμεσα ενδιαφερόμενη και η Ομόνοια, καθώς διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 15%, με βάση τη συμφωνία που έγινε στον Σεπτέμβριο όταν παραχωρήθηκε στην ομάδα του Ισραήλ.