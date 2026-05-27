Σα Πίντο: «Ευχαριστώ τον Θελάδες - Χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός...»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Ρικάρντο Σα Πίντο στη συνέντευξη Τύπου για τον τελικό κυπέλλου με τον Απόλλωνα που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (29/5, 19:00) στο ΓΣΠ.

«Είναι ευχαρίστηση να είσαι στον τελικό. Θέλω να ευχαριστήσω τον προηγούμενο προπονητή κύριο Θελάδες που είναι ο προπονητής που έφερε την ομάδα στον τελικό και μου δίνει την ευκαιρία να παλέψω για αυτόν τον τίτλο και φυσικά τους ποδοσφαιριστές που έκαναν τα μέγιστα για την παρουσία μας στον τελικό και αυτό που απομένει είναι να τα δώσουμε όλα για να κατακτήσουμε το τρόπαιο.

Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα που έφτασε στον τελικό. Θα είναι σπουδαίος τελικός μεταξύ δύο σπουδαίων ομάδων με πολύ καλούς παίκτες. Η άποψη μου είναι ότι είναι αδύνατο να πεις ποιος είναι καλύτερος τώρα, ποιος είναι πιο φορμαρισμένος. Πιστεύω στην ομάδα μου και θα παλέψουμε για το τρόπαιο.

Εγώ βρίσκομαι σε δύσκολη θέση, έχασα δύο ποδοσφαιριστές, παραλίγο να χάσουμε τρίτο. Δύο πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Χρειάζεται καλύτερη οργάνωση με το πρόγραμμα.

Επίσης μια εισήγηση είναι την επόμενη φορά η συνέντευξη Τύπου να είναι πιο κοντά, κάπου ενδιάμεσα, να μην χρειαζόμαστε δύο μέρες πριν τον τελικό να κάνουμε δύο ώρες δρόμο να έρθουμε».