Λοϊζίδης για παράπονα Πάφου για Σέμα-Σούνιτς: «Δεν είναι θέμα ΚΟΠ, είναι της FIFA»

Στα παράπονα της Πάφου για τον προγραμματισμό της ΚΟΠ ο οποίος δεν επιτρέπει στους Σέμα και Σούνιτς να είναι διαθέσιμοι για τον τελικό κυπέλλου, ένεκα κλήσης τους από την εθνική τους ομάδα για την προετοιμασία ενόψει Μουντιάλ, απάντησε ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης στη συνέντευξη Τύπου του τελικού.

Aναλυτικά όσα ανέφερε:

«Δεν είναι θέμα ΚΟΠ. Είναι θέμα της FIFA η οποία αποφάσισε αυτό το πράγμα. Όμως υπάρχουν πάντοτε εξαιρέσεις. Η πιο μεγάλη εξαίρεση είναι ο αποψινός τελικός του Conference League και του Champions League το Σάββατο. Άρα δεν θα αποτρέψουν τις ομάδες αυτές από το να χρησιμοποιήσουν διεθνείς ποδοσφαιριστές. Όσον αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρατε ήταν τέσσερις, οι δύο (σ.σ. ομοσπονδίες) ανταποκρίθηκαν, οι δύο δεν ανταποκρίθηκαν. Πρέπει να πω όμως ότι εξαντλήσαμε κι εμείς προσωπικά χατήρια αν θέλετε προς προέδρους ομοσπονδιών, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, για να ζητήσουμε να αφεθούν οι παίκτες να μείνουν. Θα μείνω ως εδώ αλλά για το ότι προσπαθήσαμε θέλω να το ξέρετε ότι προσπαθήσαμε και το γνωρίζουν και οι επικεφαλής της Πάφου».

Κατ' αρχάς δεν υπήρχε στην προκήρυξη του κυπέλλου η ημερομηνία του τελικού, αυτή ήταν απόφαση που λήφθηκε εκ των υστέρων. Η απόφαση για την ημερομηνία του τελικού βγήκε τον τελευταίο μήνα. Ίσως να έχετε και δίκαιο αλλά θυμάμαι εγώ πήραμε απόφαση τον τελευταίο μήνα.

Για την ημερομηνία αποδέσμευσης των διεθνών για το Μουντιάλ, είχαμε ενημερωθεί με μια εγκύκλιο της FIFA από τον Ιανουάριο του 2025, μεσολάβησε ακόμη ένας τελικός. Ναι, το γνωρίζαμε, ειδοποιήθηκε η ομοσπονδία με μια εγκύκλιο της FIFA, πριν δύο χρόνια, αντιλαμβάνεστε δεν ήταν κάτι που λήφθηκε σοβαρά υπόψη για να μπει στο καλεντάρι».

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

