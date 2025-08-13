Ανακοίνωσε Μούλεμ η Ομόνοια Αραδίππου

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ενίσχυση για τα «περιστέρια».

Την απόκτηση του Τζέρεμι Βαν Μούλεμ ανακοίνωσε η Ομόνοια Αραδίππου. Αναλυτικά:

«Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου διετούς συνεργασίας με τον 26χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Jeremy van Mullem. Ο Jeremy ο οποίος ξεκίνησε απο την Ακαδημία της Feyenoord, την περσινή χρονιά αγωνιζόταν στη SC Cambuur, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της Sparta Rotterdam, καταγράφοντας 43 συμμετοχές στην Eredivisie, την πρώτη κατηγορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου.

Καλωσορίζουμε τον Jeremy στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας».

 

