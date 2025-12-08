ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Respect Μαρτίνς σε Ομόνοια Αραδίππου

Ο προπονητής της ΑΕΛ με μήνυμα του στα social media ευχαριστεί την Ομόνοια Αραδίππου για τον τρόπο που τον υποδέχτηκε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ούγκο Μαρτίνς: 

«Στις καλές και στις κακές στιγμές της ζωής πάντα θυμάμαι από που ήρθα, από που ξεκίνησα και από που μεγάλωσα, ευχαριστώ για τον όμορφο τρόπο που δεχτήκατε στο χθεσινό παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου. Αυτό είναι ένα κλαμπ όπου ο γιος μου και εγώ ήμασταν πολύ χαρούμενοι και ζήσαμε αξέχαστες και ανεπανάληπτες στιγμές. Ευχαριστούμε για την αναγνώριση. Πάμε Ομόνοια»

