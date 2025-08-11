Έσφιξε τις γροθιές του και ανακοινώθηκε ο Ρινγκ

Toν Σεμπάστιαν Ρινγκ ένταξε στη δύναμή της η Ομόνοια Αραδίππου. Ο Σουηδός, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στη Λαμία, παίζει στα άκρα της αμυντικής γραμμής.

Η ανακοίνωση:

«Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον έμπειρο Σουηδό ακραίο αμυντικό Sebastian Ring!

Την περσινή χρονιά, αγωνιζόταν στον ΠΑΣ Λαμία, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει, μεταξύ άλλων, τις φανέλες των Amiens SC, Wisła Kraków και Örebro SK, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις.

Καλωσορίζουμε τον Sebastian στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας».