Φέρνει στην Κύπρο τον Τίρνεϊ
ΓΗΠΕΔΟ
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Έπαιξε μόνο σε Μαλαισία και Ταϊλάνδη και... τώρα Κύπρο
Νέα μεταγραφική ενίσχυση για την Ομόνοια 29ης Μαΐου, η οποία ανακοίνωσε τον Φέργκους Τίρνεϊ. Πρόκειται για 23χρονο διεθνή Μαλαισιανό που αγωνίζεται στην εμπροσθοφυλακή, στην κορυφή και τα άκρα.
Για τον Τίρνεϊ θα είναι η πρώτη εμπειρία στην Ευρώπη καθώς μέχρις στιγμής αγωνίστηκε σε ομάδες της πατρίδας του και της Ταϊλάνδης.
H ανακοίνωση αναφέρει:
«Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Fergus Tierney.
Ο διεθνής Μαλαισιανός ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 19/03/2003 και αγωνίζεται στην κορυφή και στα άκρα της επίθεσης.
Καλωσορίζουμε τον Fergus στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος».