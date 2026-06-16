Φέρνει στην Κύπρο τον Τίρνεϊ

Νέα μεταγραφική ενίσχυση για την Ομόνοια 29ης Μαΐου, η οποία ανακοίνωσε τον Φέργκους Τίρνεϊ. Πρόκειται για 23χρονο διεθνή Μαλαισιανό που αγωνίζεται στην εμπροσθοφυλακή, στην κορυφή και τα άκρα.

Για τον Τίρνεϊ θα είναι η πρώτη εμπειρία στην Ευρώπη καθώς μέχρις στιγμής αγωνίστηκε σε ομάδες της πατρίδας του και της Ταϊλάνδης.

H ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Fergus Tierney.

Ο διεθνής Μαλαισιανός ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 19/03/2003 και αγωνίζεται στην κορυφή και στα άκρα της επίθεσης.

Καλωσορίζουμε τον Fergus στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος».