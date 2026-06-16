ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φέρνει στην Κύπρο τον Τίρνεϊ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φέρνει στην Κύπρο τον Τίρνεϊ

Έπαιξε μόνο σε Μαλαισία και Ταϊλάνδη και... τώρα Κύπρο

Νέα μεταγραφική ενίσχυση για την Ομόνοια 29ης Μαΐου, η οποία ανακοίνωσε τον Φέργκους Τίρνεϊ. Πρόκειται για 23χρονο διεθνή Μαλαισιανό που αγωνίζεται στην εμπροσθοφυλακή, στην κορυφή και τα άκρα.

Για τον Τίρνεϊ θα είναι η πρώτη εμπειρία στην Ευρώπη καθώς μέχρις στιγμής αγωνίστηκε σε ομάδες της πατρίδας του και της Ταϊλάνδης.

H ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Fergus Tierney.

Ο διεθνής Μαλαισιανός ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 19/03/2003 και αγωνίζεται στην κορυφή και στα άκρα της επίθεσης.

Καλωσορίζουμε τον Fergus στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τίτλοι τέλους για Πίτερς και Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Θεόδωρος Θεοδούλου: «Αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Πρόδρομος Πετρίδης έμεινε να επιστρέψει...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

H υπομονή με Λούκασεν και το ξεκάθαρο με Μάρκες – Πιθανή παραμονή Ντουμπόφ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Φέρνει στην Κύπρο τον Τίρνεϊ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

«Παίζει» αρκετά ο Λεβαδειακός για Κύπρο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Tα δίνει όλα για Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιώργος Δώνης: Ο έβδομος… ΑΠΟΕΛίστας προπονητής στο Μουντιάλ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Γαλλία-Σενεγάλη

World Cup 2026

|

Category image

H AEΛ ανά το παγκόσμιο!

ΑΕΛ

|

Category image

Οι τραυματισμοί έπαιξαν ρόλο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Δυσκολεύουν τα πράγματα με Σένσι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Oι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Τρίτης (16/06)

TV

|

Category image

Ματσάρα, χωρίς νικητή!

World Cup 2026

|

Category image

Ο Γ. Δώνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής με βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη