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Η αντίδραση του Χάρη Λοϊζίδη στο «ΟΧΙ» της ΟΥΕΦΑ στην ΦΙΦΑ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η αντίδραση του Χάρη Λοϊζίδη στο «ΟΧΙ» της ΟΥΕΦΑ στην ΦΙΦΑ

Ανακοίνωση από την ΚΟΠ

Την ιδιαίτερη σημασία και το ισχυρό μήνυμα που εκπέμπει η ομόφωνη απόφαση των 55 ευρωπαϊκών ομοσπονδιών να απορρίψουν την πρόταση της FIFA για είσοδο ιδιωτών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεών της ανέδειξε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, κ. Χάρης Λοϊζίδης, κατά την παρέμβασή του στην έκτακτη συνεδρίαση της UEFA.

Ο κ. Λοϊζίδης υπογράμμισε ότι η UEFA θα πρέπει να εντείνει τις επαφές και τον συντονισμό της με τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού και ευρύτερου μετώπου απόρριψης της συγκεκριμένης πρότασης.

Σημείωσε, παράλληλα, την ανάγκη σοβαρής εξέτασης του τρόπου αξιοποίησης των οικονομικών πλεονασμάτων της FIFA, ιδιαίτερα μετά τα σημαντικά έσοδα από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ώστε αυτά να επιστρέφουν με διαφάνεια στο ποδόσφαιρο και να στηρίζουν την ανάπτυξη του αθλήματος και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Πρόσθεσε ότι η UEFA έχει θεσμική υποχρέωση να προστατεύει την αξία, την αυτονομία και την ακεραιότητα των κορυφαίων διοργανώσεών της, όπως το UEFA Champions League, το UEFA Europa League, το UEFA Conference League και το UEFA EURO.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συντάχθηκε με τις υπόλοιπες 54 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της UEFA, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ενότητας, συλλογικότητας και προάσπισης του συμφέροντος του ποδοσφαίρου. Όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση της UEFA, το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί κοινή ποδοσφαιρική κληρονομιά και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται απλώς ως επενδυτικό προϊόν.

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