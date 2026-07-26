Κυριαρχία της Πάφος FC

Με τις ομάδες μας να προχωρούν σε προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ τους ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς 2026-27, η οποία θα ξεκινήσει το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, αλλαγές προκύπτουν και στη λίστα με τους πρώτους σε χρηματιστηριακή αξία στο κυπριακό πρωτάθλημα. Όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια με τα ανοίγματα από την Πάφο FC, οι πρώτες θέσεις της ανήκουν.

Η παφιακή ομάδα με τις επιτυχίες των τελευταίων χρόνων, και φυσικά με την οικονομική ευρωστία, αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό. Στην κορυφή της λίστας είναι ένας από τους νεοφερμένους της παφιακής ομάδας και ο λόγος για τον Μπιέλ. Ο Βραζιλιάνος αριστερός εξτρέμ με προϋπηρεσία, μεταξύ άλλων, σε Γκρέμιο, Φλουμινένσε και Μπαΐα στην πατρίδα του, καθώς και στην πορτογαλική Σπόρτινγκ, από την οποία ήρθε δανεικός στην παφιακή ομάδα, κοστολογείται 4.000.000 ευρώ.

Πίσω από τον Μπιέλ, ο οποίος στο ευρωπαϊκό ματς απέναντι στη Χάιντουκ Σπλιτ έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Πάφος FC, βρίσκεται ο τερματοφύλακας που ανακοίνωσαν προ ημερών οι κυπελλούχοι και ο οποίος επίσης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο ίδιο παιχνίδι. Ο λόγος για τον Πολωνό Ράντοσλαβ Μαγιέσκι, τον οποίο το transfermarkt κοστολογεί 2.500.000 ευρώ.

Άλλοι της Πάφος FC

Από εκεί και πέρα, δύο από την παλιά φουρνιά της Πάφος FC, οι Πέπε και Ντράγκομιρ, κοστολογούνται 2.200.000 ευρώ. Ο πρώτος είχε φθάσει στο παρελθόν στην καριέρα του -όταν αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό Πειραιώς- μέχρι τα τέσσερα εκατομμύρια, ενώ ο δεύτερος εκτόξευσε την τιμή του με τα επιτεύγματά του με τη φανέλα της παφιακής ομάδας. Το ίδιο ποσό δίνεται και για τον Γκούγκα, ο οποίος φέτος ήρθε στους πρωταθλητές και αγωνίστηκε ως αλλαγή στο ματς με τη Χάιντουκ. Πιο πίσω, στα δύο εκατομμύρια, είναι ένας εκ των παικτών που έπαιξαν στο Μουντιάλ, ο Ιβάν Σούνιτς, ο οποίος είναι ακριβώς στα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Οι υπόλοιποι του εκατομμυρίου

Μετά τους έξι της Πάφος FC, ο πρώτος άλλης ομάδας που παρουσιάζεται στη σχετική λίστα είναι ο Ντάνιελ Μαντσίνι του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος είναι στα 1.800.000 ευρώ. Με 300.000 ευρώ λιγότερα -δηλαδή 1.500.000- δίνονται ο άτυχος Κόνορ Γκόλτσον (Απόλλωνα), που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, ο Ντιέγκο Ρόσα (ΑΠΟΕΛ) και ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς (Ομόνοια).

Στα 1.300.000 ευρώ είναι οι Γιαχάβ Γκούρφινκελ (ΑΕΚ), που έκανε ντεμπούτο ως αλλαγή απέναντι στην Μπεϊτάρ, Ζοάο Κορέια (Πάφος FC), Γκαετάν Βάισμπεκ (Απόλλων), Δημήτρης Λημνιός (ΑΠΟΕΛ), Κάρελ Άιτινγκ (Ομόνοια) και Ζάζα (Πάφος FC). Με 1.200.000 δίνονται οι Ντομίνγκος Κίνα (Πάφος FC), Τζέιτεν Μοντνόρ (Ομόνοια), Ματέο Μάριτς (Ομόνοια) και Χαράλαμπος Χαραλάμπους (Άρης).

Από εκεί και πέρα, στη λίστα με επταψήφιο νούμερο, ακριβώς στο ένα εκατομμύριο, είναι 11 ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Τζόρτζε Ιβάνοβιτς και Γκόντσγουιλ Εκπολό της ΑΕΚ, Άντερσον Σίλβα της Πάφος FC, Ντάλσιο και Μαρκίνιος του ΑΠΟΕΛ, Τζόσεφ Κβίντα και Μπράντον Ρόμας του Απόλλωνα, Νικόλα Παναγιώτου και Εβάντρο Κόστα της Ομόνοιας και Γκεντέον Καλούλου και Άλεξ Σαρφό του Άρη.

Ενδεικτικές οι τιμές

Σημειώνεται ότι η χρηματιστηριακή αξία που δίνεται από το transfermarkt δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτική και συχνά παρουσιάζει αυξομειώσεις ανάλογα με την απόδοση του κάθε παίκτη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Άντονιν Μπαράκ, ο οποίος θα ερχόταν στον ΑΠΟΕΛ, όμως εν τέλει η μεταγραφή του στους γαλαζοκίτρινους δεν προχώρησε. Ο Τσέχος επιτελικός μέσος αυτή τη στιγμή είναι στις 800.000 ευρώ, όμως μόλις πριν από τέσσερα χρόνια, όταν για την πάρτη του ασχολούνταν οι κορυφαίες ομάδες της Ιταλίας, επιλέγοντας τη Φιορεντίνα για να αγωνιστεί, η χρηματιστηριακή του αξία ήταν στα 20.000.000 ευρώ. Στους Βιόλα δεν κατάφερε να βρει θέση και δόθηκε δανεικός σε διαφορές ομάδες και πέρσι έφθασε να παίζει στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας με τη Σαμπντόρια. Αποτέλεσμα της οπισθοχώρησης ήταν να πέσει και η χρηματιστηριακή του αξία.

Φυσικά, υπάρχουν κι άλλα παραδείγματα παικτών στο κυπριακό πρωτάθλημα με τεράστια χρηματιστηριακή αξία στο παρελθόν. Τέτοιο είναι ο παγκόσμιος αστέρας Νταβίντ Λουίζ, ο οποίο είχε αγγίξει τα 30.000.000 όταν αγωνιζόταν σε Τσέλσι και Παρί. Πλέον στα 39 του είναι αναμενόμενο ότι δεν δίνεται με τέτοια μεγάλα ποσά -αλλά με 175.000- ωστόσο παραμένει ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής και το αποδεικνύει στα κυπριακά γήπεδα με τη φανέλα της Πάφος FC.