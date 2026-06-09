Οι αποφάσεις της Γ/Σ της Ομόνοιας 29Μ

Περί τα τέλη Απριλίου διαβάσατε το σχετικό ρεπορτάζ του ΓΗΠΕΔΟΥ με τις σκέψεις των ιθυνόντων της ομάδας οι οποίες έγιναν πράξη.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας 29Μ:

Μετά από πολύωρη Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Σωματείου, κατά πλειοψηφία ενέκριναν την πρόταση του Δ.Σ για τον προϋπολογισμό την νέας χρονιάς.

Η πρόταση προνοεί:

Χαμηλό ποδοσφαιρικό μισθολόγιο

Επενδύσεις σε προπονητικό κέντρο και Αρχέρμου

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν της μαζικής παρουσίας και της πολυάριθμης συμμετοχής μέσω της διαδικτυακής πρόσβασης, η χθεσινή συνέλευση ήταν η μεγαλύτερη σε αριθμό τοποθετήσεων και εισηγήσεων.

Αναμφίβολα η ριζοσπαστική πρόταση του Δ.Σ για χαμηλό προϋπολογισμό στην Α’ Κατηγορία, δημιούργησε συζητήσεις, για αυτό και το πολύωρο της συνέλευσης.

Η μαζική συμμετοχή, η σοβαρότητα των απόψεων και των τοποθετήσεων, αλλά και το κλίμα ενότητας που υπήρχε στην αίθουσα, μας γεμίζουν αισιοδοξία ότι το Σωματείο μας, στα χέρια του Λαού του, βρίσκεται σε καλά χέρια.

Οι μελλοντικές γενιές ΟΜΟΝΟΙΑτων θα θυμούνται την χθεσινή συνέλευση και τα μέλη που συμμετείχαν, ως αυτούς που έβαλαν πλάτη να μπουν οι βάσεις για να μεγαλουργήσει το Λαϊκό μας Σωματείο στο μέλλον.

ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου

Για την Αυτοοργάνωση και την Λαοκρατία